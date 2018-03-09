Под давлением "Правого сектора" в Баре Винницкой области выделили землю под строительство церкви Киевского патриархата

9 марта, 2018, 17:30

При участии представителей "Правого сектора" на последней сессии городского совета города Бар Винницкой области принято решение о выделении общине Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) земельного участка под застройку

Сессия состоялась 28 февраля 2018 года, передает пресс-служба организации.

"Проблемой для местных стало то, что по проверенной информации на сессию должны были нагрянуть неизвестные лица, преследовавшие цель не допустить предоставления баровцам земли для церкви. Кроме того, на повестке дня стоял вопрос предоставления земли московским попам под уже 4-ю церковь в городе", - говорится в сообщении.

Как следствие, депутаты Барского горсовета отменили рассмотрение вопроса о предоставлении земли Московскому патриархату, а также выделили землю для строительства церкви УПЦ КП.

"Даже больше, местные депутаты сразу приняли проект о застройке", - добавили в "Правом секторе".