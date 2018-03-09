 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Отравленный в Британии "перебежчик" Скрипаль продолжал сотрудничество с западными разведками, - Financial Times

Нынешнее место лечения Скрыпаля
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании с 2010 года и отравленный на днях неизвестным веществом, продолжал сотрудничать с западными спецслужбами, предоставляя им различные сведения

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет газета Financial Times.

По словам бывшего сотрудника спецслужб, имя которого не называют, после приезда в Великобританию Скрипаль предоставлял информацию британским и другим агентствам. И хотя его ценность как оперативного источника быстро сошла на нет, Скрипаль обсуждал с "дружественными" агентствами возможности и методы работы российской разведки.

Кроме того, другой источник издания также подтвердил, что Скрипаль сотрудничал со спецслужбами.

В частности, Скрипаль имел ценные знания о том, как русские разведчики проникают на Запад и вербуют агентов, а также о вопросах противодействия русской разведке. Эта информация в основном использовалась для обучения сотрудников спецслужб.

В общем в такой форме сотрудничества с бывшими агентами нет ничего необычного, а предоставленные ими сведения используются для разведки и обороны новой для них страны, отмечает издание.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

12 марта, 2018 понедельник

11 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать