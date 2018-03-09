Отравленный в Британии "перебежчик" Скрипаль продолжал сотрудничество с западными разведками, - Financial Times

9 марта, 2018, 18:11

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании с 2010 года и отравленный на днях неизвестным веществом, продолжал сотрудничать с западными спецслужбами, предоставляя им различные сведения

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет газета Financial Times.

По словам бывшего сотрудника спецслужб, имя которого не называют, после приезда в Великобританию Скрипаль предоставлял информацию британским и другим агентствам. И хотя его ценность как оперативного источника быстро сошла на нет, Скрипаль обсуждал с "дружественными" агентствами возможности и методы работы российской разведки.

Кроме того, другой источник издания также подтвердил, что Скрипаль сотрудничал со спецслужбами.

В частности, Скрипаль имел ценные знания о том, как русские разведчики проникают на Запад и вербуют агентов, а также о вопросах противодействия русской разведке. Эта информация в основном использовалась для обучения сотрудников спецслужб.

В общем в такой форме сотрудничества с бывшими агентами нет ничего необычного, а предоставленные ими сведения используются для разведки и обороны новой для них страны, отмечает издание.