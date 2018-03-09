На Паралимпиаде в Пхенчхане подняли украинский флаг

9 марта, 2018, 17:50

Отныне украинская сборная официально представлена в Паралимпийской деревне среди 49-ти стран-участниц

В Паралимпийской деревне в Пхенчхане 8 марта подняли флаг Украины и запустили украинский гимн, это произошло на традиционной церемонии поднятия флага и приветствия национальных команд в Южной Корее, передает ВВС.

А уже сегодня, 9 марта, состоялась торжественная церемония открытия ХІІ зимних Паралимпийских игр.

Украину на Паралимпийских играх представляют 30 спортсменов, среди которых 20 спортсменов и 10 спортсменов-проводников.

Украинцы будут соревноваться в трех видах спорта из шести, представленных на Паралимпиаде-2018: лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт (сноуборд).

19 спортсменов будут участвовать в лыжных гонках и биатлоне, 1 - в сноуборде.

Паралимпиада продлится до 18 марта.

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Как отмечается, самой титулованной спортсменкой в команде является 34-летняя Юлия Батенкова-Бауман, которая на предыдущих трех Паралимпиадах в лыжных гонках и биатлоне завоевала 13 наград - 9 серебряных и 4 бронзовых.

На пятую в своей жизни Паралимпиаду приехал 39-летний харьковчанин Виталий Лукьяненко, который соревнуется среди биатлонистов с нарушениями зрения. С предыдущих четырех Игр хотя бы по одной медали Лукьяненко привозил и насобирал коллекцию из восьми наград, четыре из которых золотые.

Также в статусе четырехкратной чемпионки Паралимпиад в биатлоне и лыжных гонках отправилась на третьи в жизни Игры 27-летняя Александра Кононова, которая родилась в России, но с детства была под опекой бабушки в селе Шевченково Броварского района на Киевщине. Из-за остеомиелита правая рука девочки стала короче левой.

На предыдущей Паралимпиаде в Сочи 24-летний Яровой выиграл два серебра и бронзу в лыжных гонках и биатлоне.

Киевлянин Анатолий Ковалевский 4 года назад в Сочи завоевал серебро в гонке на 15 км. Сейчас Ковалевскому - 28 лет.

Игорю Рептюху из деревни Гурбинцы Черниговской области - 23 года и на предыдущих Играх в Сочи он тоже выиграл серебро в лыжной эстафете.

Харьковчанин Юрий Уткин, которому сейчас 27 лет, получил инвалидность по зрению в раннем детстве, был серебряным призером лыжной эстафеты в Сочи.

Справка

Для Украины эта зимняя Паралимпиада - 6-я в истории. На предыдущих пяти атлеты выиграли 90 медалей - 20 золотых, 34 серебряные и 36 бронзовых.

Самыми успешными до сих пор были Игры в Турине-2006. Там украинцы завоевали 25 медалей - семь золотых, девять серебряных и девять бронзовых.

25 медалей Украина завоевала и на предыдущей зимней Паралимпиаде в Сочи - пять золотых, девять серебряных и 11 бронзовых.

В этом году спортсмены с ограниченными возможностями впервые были приравнены по премиальным к классическим олимпийцам. Соответственно, победа на Паралимпиаде будет стоить 125 тысяч долларов, серебряная награда - 75, бронзовая - 50.

Торжественная церемония проводов национальной паралимпийской сборной команды Украины. 28 февраля 2018 года

Торжественные проводы национальной паралимпийской сборной команды Украины на Паралимпиаду в Пхенчхане (перевод на жестовый язык)