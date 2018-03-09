 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Киевщине туман, в горах лавины, - синоптики

9 марта в Киеве - туман с видимостью 200-500 м, на дорогах, кроме Закарпатья и Крыма, гололедица

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В горах Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

Днем в центральных, северных, южных областях и на Донбассе в пятницу ожидается мокрый снег с дождем, на западе - дождь. Температура днем на западе и на юге +7...+9, в центре +1...+5, на востоке -1...+3. Ночью на большинстве территории -1...+1, в Черниговской и Сумской областях -3...-5.

Также в результате продолжения медленного снеготаяния и осадков ожидаются подъемы уровней воды в реках, в частности на притоках Днестра во Львовской, Ивано-Франковской обл., в бассейне Сяна, на левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой обл., реках бассейнов Прута, Сирета, реках Закарпатья и реках бассейнов Западного Буга и Припяти.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

12 марта, 2018 понедельник

11 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать