На Киевщине туман, в горах лавины, - синоптики

9 марта, 2018, 10:52

9 марта в Киеве - туман с видимостью 200-500 м, на дорогах, кроме Закарпатья и Крыма, гололедица

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В горах Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

Днем в центральных, северных, южных областях и на Донбассе в пятницу ожидается мокрый снег с дождем, на западе - дождь. Температура днем на западе и на юге +7...+9, в центре +1...+5, на востоке -1...+3. Ночью на большинстве территории -1...+1, в Черниговской и Сумской областях -3...-5.

Также в результате продолжения медленного снеготаяния и осадков ожидаются подъемы уровней воды в реках, в частности на притоках Днестра во Львовской, Ивано-Франковской обл., в бассейне Сяна, на левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой обл., реках бассейнов Прута, Сирета, реках Закарпатья и реках бассейнов Западного Буга и Припяти.