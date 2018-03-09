На Киевщине туман, в горах лавины, - синоптики
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
В горах Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня.
Днем в центральных, северных, южных областях и на Донбассе в пятницу ожидается мокрый снег с дождем, на западе - дождь. Температура днем на западе и на юге +7...+9, в центре +1...+5, на востоке -1...+3. Ночью на большинстве территории -1...+1, в Черниговской и Сумской областях -3...-5.
Также в результате продолжения медленного снеготаяния и осадков ожидаются подъемы уровней воды в реках, в частности на притоках Днестра во Львовской, Ивано-Франковской обл., в бассейне Сяна, на левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой обл., реках бассейнов Прута, Сирета, реках Закарпатья и реках бассейнов Западного Буга и Припяти.
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