Матч Динамо-Лацио завершился вничью

9 марта, 2018, 09:58

В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы против Лацио на выезде Динамо смогло сыграть в результативную ничью 2:2, чем получило выгодный результат в преддверии ответного матча в Киеве

Начало матча, как и весь первый тайм, осталось за хозяевами, которые едва не открыли счет на исходе первой четверти часа игры. Это Фелипе Андерсон пробивал в одно касание после передачи Душана Басты с фланга, однако не попал в ближнюю девятку.

Римской команде не удалось пробить Дениса Бойко до перерыва, а во второй половине матча гости проявили большую нацеленность на чужие ворота. Как результат, мяч побывал в сетке Лацио: Йосип Пиварич навесил в штрафную на Артема Беседина, тот скинул головой на дальнюю штангу на Цыганкова - Виктор первым касанием принял сферу, а затем пяткой послал его в ворота.

Но преимущество киевского коллектива длилась всего две минуты - Андерсон вывел передачей Чиро Иммобиле на свидание с Бойко, а форвард хозяев мощно пробил низом в дальний угол. Прошло менее восьми оборотов секундной стрелки и "Орлы" уже вышли вперед. Теперь уже Сергей Милинкович-Савич вывел Андерсона один на один с вратарем киевского клуба, а бразилец четко пробил под опорную ногу голкиперу Динамо.

В ответ наставник гостей Александр Хацкевич усилил атаку, заменив полузащитника Николая Шапаренко на форварда Жуниора Мораеса. Именно последний и принес своей команде ничью, когда принял мяч вблизи штрафной и с разворота пробил в дальний угол.

В самом конце игры хозяева едва не вырвали победу, однако Иммобиле своим ударом попал в штангу, а Денис Гармаш заработал удаление за разговоры с арбитром после игры. 2:2 - матч-ответ состоится 15 марта на киевском НСК Олимпийский.

Лацио - Динамо 2:2

Голы: Иммобиле, 54, Андерсон, 62 - Цыганков, 52, Мораес, 79

Лацио: Стракоша - Раду, де Врей, Уоллас (Нани, 85) - Баста (Патрик, 74), Милинкович-Савич, Лукас, Мурджа (Пароло, 74), Лукаку - Фелипе Андерсон, Иммобиле

Динамо: Бойко - Кенджера, Бурда, Кадар, Пиварич - Буяльский, Гармаш - Морозюк, Шапаренко (Мораес, 67), Цыганков - Беседин

Предупреждены: Мурдже, Милинкович-Савич, Лукаку - Пиварич, Кадар, Гармаш, Бойко

Удален: Гармаш, после финального свистка.