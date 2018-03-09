Матч Динамо-Лацио завершился вничью
Начало матча, как и весь первый тайм, осталось за хозяевами, которые едва не открыли счет на исходе первой четверти часа игры. Это Фелипе Андерсон пробивал в одно касание после передачи Душана Басты с фланга, однако не попал в ближнюю девятку.
Римской команде не удалось пробить Дениса Бойко до перерыва, а во второй половине матча гости проявили большую нацеленность на чужие ворота. Как результат, мяч побывал в сетке Лацио: Йосип Пиварич навесил в штрафную на Артема Беседина, тот скинул головой на дальнюю штангу на Цыганкова - Виктор первым касанием принял сферу, а затем пяткой послал его в ворота.
Но преимущество киевского коллектива длилась всего две минуты - Андерсон вывел передачей Чиро Иммобиле на свидание с Бойко, а форвард хозяев мощно пробил низом в дальний угол. Прошло менее восьми оборотов секундной стрелки и "Орлы" уже вышли вперед. Теперь уже Сергей Милинкович-Савич вывел Андерсона один на один с вратарем киевского клуба, а бразилец четко пробил под опорную ногу голкиперу Динамо.
В ответ наставник гостей Александр Хацкевич усилил атаку, заменив полузащитника Николая Шапаренко на форварда Жуниора Мораеса. Именно последний и принес своей команде ничью, когда принял мяч вблизи штрафной и с разворота пробил в дальний угол.
В самом конце игры хозяева едва не вырвали победу, однако Иммобиле своим ударом попал в штангу, а Денис Гармаш заработал удаление за разговоры с арбитром после игры. 2:2 - матч-ответ состоится 15 марта на киевском НСК Олимпийский.
Лацио - Динамо 2:2
Голы: Иммобиле, 54, Андерсон, 62 - Цыганков, 52, Мораес, 79
Лацио: Стракоша - Раду, де Врей, Уоллас (Нани, 85) - Баста (Патрик, 74), Милинкович-Савич, Лукас, Мурджа (Пароло, 74), Лукаку - Фелипе Андерсон, Иммобиле
Динамо: Бойко - Кенджера, Бурда, Кадар, Пиварич - Буяльский, Гармаш - Морозюк, Шапаренко (Мораес, 67), Цыганков - Беседин
Предупреждены: Мурдже, Милинкович-Савич, Лукаку - Пиварич, Кадар, Гармаш, Бойко
Удален: Гармаш, после финального свистка.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-