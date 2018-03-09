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Крымчане везут с материковой Украины на оккупированный полуостров сало, рыбу и яйца. В чемоданах и других личных вещах


фото: blogspot.com
В течение прошлой недели инспекторы оккупационного "Управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю" пресекли попытку ввоза в Крым с материковой части Украины 105,4 кг продукции животного происхождения

Об этом сообщает пресс-служба этого оккупационного ведомства.

Товары, запрещенные оккупантами к ввозу, были обнаружены в автомобильных пунктах пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" в ручной клади и багаже личного автотранспорта граждан, следующего с территории Херсонской области.

"Преимущественно люди везли в Крым соленое сало, мороженую рыбу и яйца", - говорится в сообщении.

В целом с начала текущего года россияне выявили на аддминкордоне с полуостровом 1799,6 кг продуктов животного происхождения, и 35 голов животных.

 

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