Командующий силами НАТО: давление России на Балканы растет

9 марта, 2018, 14:25

Балканы столкнулись с усилением скрытого и явного давления со стороны России

Об этом заявил главный командующий силами Североатлантического альянса в Европе, американский генерал Кертис Скапаротти во время выступления в комитете Сената США по вопросам вооружения, пишет Радио Свобода.

Он подчеркнул, что Вашингтон и НАТО должны сделать больше, чтобы удержать регион от дестабилизации.

"Регион, по которому я сейчас озабочен – это собственно Балканы. Россия работает на Балканах, а мы оставили регион без внимания. Поэтому это регион, где у нас в будущем могут быть проблемы", – сказал Скапаротти, отвечая на вопрос о том, каким регионам в Европе, по его мнению, угрожает Россия.

Одна из балканских стран, Черногория в прошлом году стала 29-м членом НАТО. Этот шаг резко раскритиковала Россия.

Черногорская власть заявляла, что российские спецслужбы организовали попытку переворота в стране 2016 года накануне вступления в НАТО. Кремль эти заявления отвергал.

Россия продолжает иметь прочные военные и культурные связи с Сербией.