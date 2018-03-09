 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Командующий силами НАТО: давление России на Балканы растет

Балканы столкнулись с усилением скрытого и явного давления со стороны России

Об этом заявил главный командующий силами Североатлантического альянса в Европе, американский генерал Кертис Скапаротти во время выступления в комитете Сената США по вопросам вооружения, пишет Радио Свобода.

Он подчеркнул, что Вашингтон и НАТО должны сделать больше, чтобы удержать регион от дестабилизации.

"Регион, по которому я сейчас озабочен – это собственно Балканы. Россия работает на Балканах, а мы оставили регион без внимания. Поэтому это регион, где у нас в будущем могут быть проблемы", – сказал Скапаротти, отвечая на вопрос о том, каким регионам в Европе, по его мнению, угрожает Россия.

Одна из балканских стран, Черногория в прошлом году стала 29-м членом НАТО. Этот шаг резко раскритиковала Россия.

Черногорская власть заявляла, что российские спецслужбы организовали попытку переворота в стране 2016 года накануне вступления в НАТО. Кремль эти заявления отвергал.

Россия продолжает иметь прочные военные и культурные связи с Сербией.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

12 марта, 2018 понедельник

11 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать