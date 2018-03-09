Командующий силами НАТО: давление России на Балканы растет
Об этом заявил главный командующий силами Североатлантического альянса в Европе, американский генерал Кертис Скапаротти во время выступления в комитете Сената США по вопросам вооружения, пишет Радио Свобода.
Он подчеркнул, что Вашингтон и НАТО должны сделать больше, чтобы удержать регион от дестабилизации.
"Регион, по которому я сейчас озабочен – это собственно Балканы. Россия работает на Балканах, а мы оставили регион без внимания. Поэтому это регион, где у нас в будущем могут быть проблемы", – сказал Скапаротти, отвечая на вопрос о том, каким регионам в Европе, по его мнению, угрожает Россия.
Одна из балканских стран, Черногория в прошлом году стала 29-м членом НАТО. Этот шаг резко раскритиковала Россия.
Черногорская власть заявляла, что российские спецслужбы организовали попытку переворота в стране 2016 года накануне вступления в НАТО. Кремль эти заявления отвергал.
Россия продолжает иметь прочные военные и культурные связи с Сербией.
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