Еврокомиссия официально предложила Украине 1 млрд евро финпомощи

9 марта, 2018, 13:37

Европейская комиссия утвердила предложение относительно новой программы макрофинансовой помощи (MFA) для Украины на сумму до 1 млрд. евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

"Сегодняшнее предложение следует за запросом украинской власти и прямыми дискуссиями между президентом Комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко. Новая программа направлена на то, чтобы опираться на прогресс, достигнутый в поддержании стабилизации экономики и структурных реформ во время трех предыдущих операций MFA", - говорится в заявлении.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что предложение о четвертой программе макрофинансовой помощи свидетельствует об обязательствах ЕС относительно солидарности с Украиной.

"Эта солидарность должна идти рука об руку с постоянной благосклонностью украинской власти к амбициозной программе реформ для обеспечения стабильной и процветающей Украины. Мы рассчитываем на поддержку этой важной программы со стороны Европейского парламента и государств-членов", - отметил он.