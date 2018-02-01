Закон Польши о "бандеризме" способен разжечь национальную вражду, - "Народный фронт"
Об этом сообщает пресс-центр "Народного фронта".
В ведомстве отметили, что принятый закон спекулирует на исторических трагедиях украинского и польского народов и является ошибочным шагом, ведь может увеличить напряжение между двумя странами в угоду России.
"Видим опасные и тревожные симптомы политического эгоизма и расчета накануне нынешних местных выборов в Польше. Такие решения не позволяют поверить в искренность призывов о продолжение исторического диалога и развития отношений на основе правды", - отмечается в заявлении.
Более того, этот документ создает атмосферу напряжения и запугивания в отношении почти миллиона украинцев на территории Польши. В партии напоминают: сомнительные идеологические обвинения легко превратить в обвинение национальные.
"Во время российской агрессии такие действия представляют опасность для всего региона и, прежде всего, для демократического будущего близкой нам Польши. Действия, которые ведут к разжиганию национальной вражды и нарушения прав украинцев в Польше, требуют общей и категорической реакции европейских институтов", - отмечают в пресс-центре.
Таким образом депутаты призвали президента Анджея Дуду не одобрять этот закон, чтобы предотвратить его драматическим последствиям.
- Напомним, 26 января Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".
- Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, согласно ст. 55 закона об Институте национальной памяти Польши, уголовных производств против лиц, которые отрицают эти преступления.
- В ответ на одобрение закона МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".
- В МИД Польши заявили, что закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".
- Президент Польши Анджей Дуда обещал "тщательно проанализировать" законопроект, который предусматривает уголовное наказание за высказывания о причастности поляков к Холокосту и пропаганду так называемой "бандеровской идеологии".
- Напомним, 1 февраля Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.
- Президент Петр Порошенко подчеркнул, что закон об Институте национальной памяти не соответствует принципам стратегического партнерства страны с Украиной.
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