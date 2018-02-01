Закон Польши о "бандеризме" способен разжечь национальную вражду, - "Народный фронт"

1 февраля, 2018, 12:28

Депутаты "Народного фронта" призвали польского президента Анджея Дуду не одобрять законопроект об Институте национальной памяти Польши, который предусматривает запрет пропаганды так называемой бандеровской идеологии

Об этом сообщает пресс-центр "Народного фронта".

В ведомстве отметили, что принятый закон спекулирует на исторических трагедиях украинского и польского народов и является ошибочным шагом, ведь может увеличить напряжение между двумя странами в угоду России.

"Видим опасные и тревожные симптомы политического эгоизма и расчета накануне нынешних местных выборов в Польше. Такие решения не позволяют поверить в искренность призывов о продолжение исторического диалога и развития отношений на основе правды", - отмечается в заявлении.

Более того, этот документ создает атмосферу напряжения и запугивания в отношении почти миллиона украинцев на территории Польши. В партии напоминают: сомнительные идеологические обвинения легко превратить в обвинение национальные.

"Во время российской агрессии такие действия представляют опасность для всего региона и, прежде всего, для демократического будущего близкой нам Польши. Действия, которые ведут к разжиганию национальной вражды и нарушения прав украинцев в Польше, требуют общей и категорической реакции европейских институтов", - отмечают в пресс-центре.

Таким образом депутаты призвали президента Анджея Дуду не одобрять этот закон, чтобы предотвратить его драматическим последствиям.