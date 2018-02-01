Закон Польши о "бандеризме" направлен на украинцев, которые там живут, - Вятрович

1 февраля, 2018, 11:16

Новый закон об Институте национальной памяти, одобренный сенатом Польши, направлен, в первую очередь, на украинцев, которые сейчас живут в этой стране

Об этом на своей странице в Facebook заявил директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

Историк приводит, в частности, цитату из обоснования закона: "принимая во внимание растущие миграционные движения из Украины, когда носители идеологии украинского национализма и адепты мировоззрения опертого на прославление формирований, которые совершили геноцид, все больше представлены в Польше, что также приводит к напряженности в польско-украинских отношениях".

"Следующий кусок текста не менее интересный - оказывается закон призван нормализовать международные отношения и поддержать "подлинно демократические сообщества в Украине", - написал Вятрович.

Он также подчеркнул, что несмотря на то, что в Украине этот закон положительно воспринимают исключительно пророссийские силы, то становится понятно, кого собираются поддерживать польские политики.

Напомним, этой ночью Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что закон об Институте национальной памяти не соответствует принципам стратегического партнерства страны с Украиной.