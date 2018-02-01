Закон Польши о "бандеризме" направлен на украинцев, которые там живут, - Вятрович
Об этом на своей странице в Facebook заявил директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.
Историк приводит, в частности, цитату из обоснования закона: "принимая во внимание растущие миграционные движения из Украины, когда носители идеологии украинского национализма и адепты мировоззрения опертого на прославление формирований, которые совершили геноцид, все больше представлены в Польше, что также приводит к напряженности в польско-украинских отношениях".
"Следующий кусок текста не менее интересный - оказывается закон призван нормализовать международные отношения и поддержать "подлинно демократические сообщества в Украине", - написал Вятрович.
Он также подчеркнул, что несмотря на то, что в Украине этот закон положительно воспринимают исключительно пророссийские силы, то становится понятно, кого собираются поддерживать польские политики.
Напомним, этой ночью Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.
Президент Петр Порошенко подчеркнул, что закон об Институте национальной памяти не соответствует принципам стратегического партнерства страны с Украиной.
- Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, согласно ст. 55 закона об Институте национальной памяти Польши, уголовных производств против лиц, которые отрицают эти преступления.
- Ранее МИД Украины заявило, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".
- В МИД Польши заявили, что закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".
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