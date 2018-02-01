Из-за польского закона о "бандеризации" и Холокосте Израиль готовит отзыв посла, - СМИ
1 февраля, 2018, 15:53
В четверг, 1 февраля, Израиль может принять решение об отзыве посла из Варшавы из-за принятия Сеймом и Сенатом Польши скандального закона об институте национальной памяти
Об этом сообщило польское издание Onet.Wiadomosci со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, отзыв посла Анны Азари готовит премьер-министр Беньямин Нетаньяху. После этого дипломатическая миссия Израиля в Польше останется без посла.
"Таким образом Иерусалим хочет выразить свое недовольство. Это может означать большой кризис в отношениях между двумя странами. Пока напряжение не уменьшится, нового посла не будет", - утверждает источник издания.
Ранее Анна Азари, комментируя проект поправки к польскому закону об Институте национальной памяти, отметила, что правительство Израиля "хочет сохранить полную свободу в обсуждении истории Холокоста таким образом, чтобы избежать искажений".
- Напомним, Сенат Польши принял без поправок закон об институте национальной памяти Польши, в котором, в частности, предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.
- Президент Петр Порошенко подчеркнул, что закон об институте национальной памяти не соответствует принципам стратегического партнерства с Украиной.
- Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности открытия уголовных производств против лиц, которые отрицают эти преступления.
- Ранее МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".
- В МИДе Польши заявили, что закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".
- Закон также запрещает упоминать причастность поляков к Холокосту, в частности, предусматривает уголовную ответственность за использование формулировки "польские лагеря смерти". Израиль готовит ответ на скандальный польский закон.
- Президент Европейского совета Дональд Туск назвал "непристойной клеветой" закон об институте национальной памяти, принятый Сеймом и Сенатом Польши.