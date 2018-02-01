В Никополе произошел взрыв, пострадавший депутат попал в больницу, - СМИ

1 февраля, 2018, 09:26

31 января в Никополе на Днепропетровщине произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

Событие произошло в 18:30 возле гаражей. В результате взрыва неустановленного предмета 57-летний мужчина получил осколочное ранение ноги.

Как сообщает "Информатор", от взрыва пострадал депутат Никопольского горсовета Александр Рыбаков.

Очевидцы сообщили, что взрыв произошел, когда Рыбаков загнал машину в гараж.

Отмечается, что мужчине травмировало ногу и он потерял много крови. Его госпитализировали.