В Никополе произошел взрыв, пострадавший депутат попал в больницу, - СМИ
1 февраля, 2018, 09:26
31 января в Никополе на Днепропетровщине произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.
Событие произошло в 18:30 возле гаражей. В результате взрыва неустановленного предмета 57-летний мужчина получил осколочное ранение ноги.
Как сообщает "Информатор", от взрыва пострадал депутат Никопольского горсовета Александр Рыбаков.
Очевидцы сообщили, что взрыв произошел, когда Рыбаков загнал машину в гараж.
Отмечается, что мужчине травмировало ногу и он потерял много крови. Его госпитализировали.
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