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В Никополе произошел взрыв, пострадавший депутат попал в больницу, - СМИ


фото: "Інформатор"
31 января в Никополе на Днепропетровщине произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

Событие произошло в 18:30 возле гаражей. В результате взрыва неустановленного предмета 57-летний мужчина получил осколочное ранение ноги.

Как сообщает "Информатор", от взрыва пострадал депутат Никопольского горсовета Александр Рыбаков.

Очевидцы сообщили, что взрыв произошел, когда Рыбаков загнал машину в гараж.

Отмечается, что мужчине травмировало ногу и он потерял много крови. Его госпитализировали.

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