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В Минюсте хотят увеличить пошлину за смену имени, чтобы украинцы "не игрались"

Руководитель Главного территориального управления юстиции Киева Станислав Куценко предлагает увеличить государственную пошлину за смену имени и фамилии, чтобы украинцы “не игрались”, часто их меняя

Об этом он сказал в интервью "Укринформу".

"Я выступаю за увеличение пошлины за смену имени. Сейчас эта процедура стоит 0,51 грн. Зато в Европе смена имени стоит 3 тыс. евро. И за то, что у нас это дешево, люди играют своими именами и фамилиями. Это ненормально", - подчеркнул он.

Куценко отметил, что были случаи, когда человек за полгода трижды менял фамилию и имя.

При этом, он добавляет, что отказать гражданину в изменении имени нельзя, "потому что считается, если человек решил сменить имя, то он имеет на это право".

"Единственное - мы отказываем, когда выбранное имя не входит в рамки здравого смысла, традиций, культуры. Такие вещи мы не регистрируем. Но нестандартных имен хватает. Печально, что некоторые личности вместо того, чтобы регистрировать украинские имена, пишут "Екатерина", "Николай". Но если человек решил, то мы не имеем права ей возражать", - рассказал Куценко.

  • Отметим, самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей в 2017 году, были Анастасия, София, Анна, Артем, Максим и Александр. Украинцы также называли своих детей такими необычными именами как Фаустина, Мадонна и Потап.
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