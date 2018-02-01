В Китае детям вырастили уши из их собственных клеток

1 февраля, 2018, 00:51

Команда китайских ученых вырастила уши для пятерых детей с недоразвитием ушной раковины из собственных клеток этих детей и успешно пересадила их маленьким пациентам

О результатах исследователи рассказали в статье в журнале EBioMedicine.

Участниками эксперимента стали дети 6-9 лет, рожденные с патологиями развития ушной раковины. Для создания новых ушей ученые использовали собственные хондроциты детей - клетки хрящевой ткани.

С помощью компьютерной томографии была разработана 3D-модель будущего уха и создан каркас для его выращивания. В процессе каркас был постепенно полностью замещен хондроцитами. Сама технология была разработана еще несколько лет назад, но настолько эффективное применение нашла только сейчас. С момента пересадки ушей детям прошло уже 30 месяцев, что указывает на возможность долгосрочных результатов.

Современные методы реконструкции уха включают создание искусственной ушной раковины или ее формирования из хрящевой ткани пациента, что сказывается на внешнем виде нового уха.

Выращивание нового уха из клеток пациента лишено этих недостатков. Исследователи надеются, что результаты их работы посодействуют более прогрессивному подходу к лечению патологий развития ушной раковины.