В Крыму потерпел крушение сухогруз с украинцами на борту
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Сухогруз BERG под флагом Молдовы, IMO: 8896039 около 11 часов вечера 31 января зашел в Феодосийскую бухту, передает MarineTraffic.
Как говорится на сайте открытой базы данных судов и портов FleetMon, сухогруз турецкой компании BERG двигался в турецкий порт Бандырма из закрытого порта Керчь. Как следует из данных наблюдения за судном, 28 января BERG находился в российском порту Азов.
На борту сухогруза был экипаж в составе 12 человек, в том числе граждан Украины и Азербайджана.
Судно получило повреждения корпуса, оно стоит на якоре в феодосийской бухте, экипаж эвакуировали, сообщает "РИА Крым". По его словам, сейчас проводят обследование корпуса.
О причинах и характере инцидента, из-за которыого судно получило повреждения корпуса и было вынуждено бросить якорь неподалеку от Феодосии, не сообщается.
По данным синоптиков, в Крыму 31 января был зафиксирован сильный северо-западный ветер 22-27 м/сек.
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