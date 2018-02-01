В Крыму потерпел крушение сухогруз с украинцами на борту

1 февраля, 2018, 14:06

В Крыму у берегов Феодосии в Черном море тонет сухогруз BERG под флагом Молдовы с украинцами на борту

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Сухогруз BERG под флагом Молдовы, IMO: 8896039 около 11 часов вечера 31 января зашел в Феодосийскую бухту, передает MarineTraffic.

Как говорится на сайте открытой базы данных судов и портов FleetMon, сухогруз турецкой компании BERG двигался в турецкий порт Бандырма из закрытого порта Керчь. Как следует из данных наблюдения за судном, 28 января BERG находился в российском порту Азов.

На борту сухогруза был экипаж в составе 12 человек, в том числе граждан Украины и Азербайджана.

Судно получило повреждения корпуса, оно стоит на якоре в феодосийской бухте, экипаж эвакуировали, сообщает "РИА Крым". По его словам, сейчас проводят обследование корпуса.

О причинах и характере инцидента, из-за которыого судно получило повреждения корпуса и было вынуждено бросить якорь неподалеку от Феодосии, не сообщается.

По данным синоптиков, в Крыму 31 января был зафиксирован сильный северо-западный ветер 22-27 м/сек.