В Черкасской области целый город отключили от отопления, люди перекрыли дорогу на Киев
1 февраля, 2018, 14:25
1 февраля Смела Черкасской области осталась без отопления - котельным отключили газ
Об этом сообщает пресс-служба Смелянского горсовета.
Отмечается, что газ отключили по указанию ПАО "Черкассыгаз".
Как сообщает "Прочерк", жители города протестуют против отключения тепла и перекрыли дорогу "Борисполь-Днепр".
Издание пишет, что городская власть вела переговоры с представителями "Черкассыгаза", однако компромисса достичь не удалось.
От местной власти требуют, чтобы она взяла на себя долги частной структуры ООО "Смела Энергоинвест", долг которой составляет почти 200 млн грн.
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