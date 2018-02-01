В Черкасской области целый город отключили от отопления, люди перекрыли дорогу на Киев

1 февраля, 2018, 14:25

1 февраля Смела Черкасской области осталась без отопления - котельным отключили газ

Об этом сообщает пресс-служба Смелянского горсовета.

Отмечается, что газ отключили по указанию ПАО "Черкассыгаз".

Как сообщает "Прочерк", жители города протестуют против отключения тепла и перекрыли дорогу "Борисполь-Днепр".

Издание пишет, что городская власть вела переговоры с представителями "Черкассыгаза", однако компромисса достичь не удалось.

От местной власти требуют, чтобы она взяла на себя долги частной структуры ООО "Смела Энергоинвест", долг которой составляет почти 200 млн грн.