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В Черкасской области целый город отключили от отопления, люди перекрыли дорогу на Киев


фото: "Прочерк"
1 февраля Смела Черкасской области осталась без отопления - котельным отключили газ

Об этом сообщает пресс-служба Смелянского горсовета.

Отмечается, что газ отключили по указанию ПАО "Черкассыгаз".

Как сообщает "Прочерк", жители города протестуют против отключения тепла и перекрыли дорогу "Борисполь-Днепр".

Издание пишет, что городская власть вела переговоры с представителями "Черкассыгаза", однако компромисса достичь не удалось.

От местной власти требуют, чтобы она взяла на себя долги частной структуры ООО "Смела Энергоинвест", долг которой составляет почти 200 млн грн.

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