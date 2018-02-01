В центре Львове разоблачили БДСМ-студию с целым арсеналом плетей: час стоил 4,5 тыс. грн

1 февраля, 2018, 10:20

В центре Львова в квартире разоблачили БДСМ-студию эротического массажа, где оказывали мужчинам платные сексуальные услуги

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

Студию открыла 26-летняя уроженка Киевской области. Женщина арендовала помещение квартиры, в которой работали девушки, распространяла рекламу салона, принимала заказы от клиентов, вела бухгалтерию и занималась другими хозяйственными вопросами. А также периодически сама оказывала платные сексуальные услуги клиентам.

Полицейские установили, что в студии работали четверо девушек, которые, кроме эротических массажей, предоставляли платные сексуальные услуги мужчинам. Стоимость таких услуг составляла от 800 до 4500 грн за один час.

Во время обыска полицейские изъяли из студии БДСМ-девайсы, средства контрацепции и гигиены, оргтехнику, которая использовалась для распространения рекламы о деятельности студии. А также средства, вырученные за оказание платных сексуальных услуг и черновые записи о работе с клиентами и бухгалтерию.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией". Санкция статьи предусматривает наказание от трех до пяти лет лишения свободы.

Работников салона привлекли к административной ответственности по статье "занятие проституцией".