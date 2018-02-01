В 2017 году украинцы зарегистрировали в два раза больше электрокаров, чем в предыдущем. Инфографика

1 февраля, 2018, 14:09

В прошлом году в Украине было зарегистрировано 3265 автомобилей с электрическим приводом, что на 91% больше, чем в 2016 году

Об этом сообщает Федерация работодателей автомобильной отрасли со ссылкой на данные МВД.

Самой популярной маркой в Украине остается Nissan - в 2017 году украинцы купили 2666 этих автомобилей (доля на рынке - 81,7%). На втором месте электромобили BMW, которые в 2016 году занимали лишь пятую позицию (117 машин или 3,6% от всех регистраций). Третью позицию заняла Tesla с показателем 111 авто (доля на рынке-3,4%).

На четвертом месте Ford - 76 машин с долей рынка 2,3%. Замыкает топ-5 прошлогоднего украинского рынка электрокаров Fiat, который увеличил регистрации в 7 раз до 42 машин (доля на рынке - 1,3%).

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Во время составления рейтинга считались первичные, вторичные регистрации и регистрации транспортных средств, привезенных из-за границы по удостоверению таможни или грузовой таможенной декларации. При этом первичные регистрации составили почти 40% от всего объема зарегистрированных электромобилей.

В статистику не вошли перерегистрации и временные регистрации.