Украина направила России около 300 нот с требованием освободить украинских заключенных

1 февраля, 2018, 08:27

Министерство иностранных дел Украины направило уже около 300 нот к России с требованием освободить удерживаемых там украинцев

Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца, передает "Радио Свобода".

"Мы делаем постоянно публичные заявления, наши консулы посещают наших заключенных в России. К сожалению, не имеем доступа к оккупированному Крыму, но правозащитники помогают получить информацию оттуда", - рассказала Беца.

Она отмечает, что в правовой плоскости решения вопроса политзаключенных Киев не видит, но практику в международных судах "надо продолжать".

"Мы, как МИД действуем в рамках Международного суда ООН, но немного под другой призмой - у нас есть иск против России по запрету всех форм расовой дискриминации по Конвенции, это как раз касается крымских татар. Мы собираем сейчас все доказательства всех этих репрессий и они все будут доведены до суда. Летом мы подаем первый письменный меморандум. Это длительная процедура, но это очень важно доводить до международного сообщества", - сказала она.

По данным правозащитников, на сегодня около 60 граждан Украины лишены свободы по политическим мотивам на территории России и оккупированного ею Крыма.