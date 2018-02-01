Украина направила России около 300 нот с требованием освободить украинских заключенных
Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца, передает "Радио Свобода".
"Мы делаем постоянно публичные заявления, наши консулы посещают наших заключенных в России. К сожалению, не имеем доступа к оккупированному Крыму, но правозащитники помогают получить информацию оттуда", - рассказала Беца.
Она отмечает, что в правовой плоскости решения вопроса политзаключенных Киев не видит, но практику в международных судах "надо продолжать".
"Мы, как МИД действуем в рамках Международного суда ООН, но немного под другой призмой - у нас есть иск против России по запрету всех форм расовой дискриминации по Конвенции, это как раз касается крымских татар. Мы собираем сейчас все доказательства всех этих репрессий и они все будут доведены до суда. Летом мы подаем первый письменный меморандум. Это длительная процедура, но это очень важно доводить до международного сообщества", - сказала она.
По данным правозащитников, на сегодня около 60 граждан Украины лишены свободы по политическим мотивам на территории России и оккупированного ею Крыма.
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