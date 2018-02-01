Украина должна искать союзников среди других стран относительно польского закона о "бандеризации", - нардеп
Об этом в эфире Эспрессо.TV нардеп от БПП сопредседатель группы по межпарламентским связям с Польшей Оксана Юринец.
"Мы точно должны отреагировать. Вы увидите наше заявление, которое мы сейчас согласовываем с коллегами. В этих вопросах для нас будут важны союзники - страны, которые понимают, насколько это опасно, все, кого это затрагивает. Израиль уже четко определил свое заявление. Заявления других стран крайне важны. Последствия являются опасными не только для Украины и украинцев в Польше, но и для самой Польши", - сказала Юринец.
Нардеп отметила, что подобных законопроектов в Польше был целый ряд еще с 2015 года и это демонстрирует определенную тенденцию, а также подчеркнула, что этот закон преследует распространение подтвержденных академической наукой исторических фактов.
"Отдельные статьи этого законопроекта могут нарушать права украинцев, проживающих на территории Польши. Сам факт отрицания концентрационных лагерей на территории Польши в этом законе говорит, что может быть наказание. Мы же не можем забыть, что было Явожно. Люди, которые сегодня еще живут, - очевидцы этих событий - не могут понять ситуации, которая сложилась", - сказала Юринец.
Явоожно - город на юге Польши, в Силезском воеводстве. На окраине города в так называемом "веселом городке" располагался один из филиалов гитлеровского концлагеря Освенцим. После окончания Второй мировой войны в Явожно был организован концентрационный лагерь для украинцев, в котором оказалось около 4 тыс. людей, в том числе свыше 800 женщин, около 10 детей, 22 греко-католических и 5 православных священников. Концлагерь существовал до марта 1949 года. В нем погиб по меньшей мере 161 человек.
- Напомним, Сенат Польши принял без поправок закон об институте национальной памяти Польши, в котором, в частности, предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.
- Президент Петр Порошенко подчеркнул, что закон об институте национальной памяти не соответствует принципам стратегического партнерства с Украиной.
- Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности открытия уголовных производств против лиц, которые отрицают эти преступления.
- Ранее МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".
- В МИД Польши заявили, что закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".
- Закон также запрещает упоминать причастность поляков к Холокосту, в частности, предусматривает уголовную ответственность за использование формулировки "польские лагеря смерти". Израиль готовит ответ на скандальный польский закон.
- Президент Европейского совета Дональд Туск назвал "непристойной клеветой" закон об институте национальной памяти, принят Сеймом и Сенатом Польши.
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