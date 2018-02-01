Ученые придумали тест, который показывает болезни Альцгеймера за годы до первых симптомов

1 февраля, 2018, 13:30

Отложения бета-амилоида, либо бляшек в мозге считаются наиболее вероятной причиной возникновения болезни Альцгеймера. Новый анализ крови, разработанный международной командой ученых, измеряет их концентрацию и позволяет диагностировать это заболевание задолго до появления симптомов

Об этом сообщает New Atlas.

Амилоидные бляшки формируются в мозгу медленно, в течение 10 - 20 лет, прежде чем на поверхность выходят первые симптомы - например, потеря памяти.

Современные тесты на бета-амилоид - трудоемкая, дорогая и инвазивная процедура, которая включает дорогую позитрон-эмиссионную томографию, или анализ спинномозговой жидкости, полученной в результате люмбальной пункции.

Новый анализ крови, разработанный группой ученых из Японии и Австралии, был протестирован на нескольких сотнях пациентов и смог с точностью 90% предсказать повышенное содержание бета-амилоида в мозге.

"Взяв крохотную каплю крови, мы можем, благодаря новому методу, измерить несколько белков, связанных с амилоидом, даже несмотря на то, что их концентрация крайне мала, - говорит Коичи Танака из корпорации Shimadzu. - Мы обнаружили, что коэффициент этих белков точно указывает на количество амилоида в мозге".

О сроках появления этого метода диагностики в врачебной практике пока говорить рано - необходимо провести больше исследований, но его уже можно применять для отбора участников клинических испытаний.

Хотя пока еще нет надежной терапии болезни Альцгеймера, появление анализа, способного диагностировать эту болезнь за годы до появления симптомов даст пациентам возможность принять контрмеры.

"В будущем, лет через пять, люди, начиная с 55 или 60 лет, будут регулярно проходить проверку на болезнь Альцгеймера, каждые пять лет", - надеется Колин Мастерс, соавтор опубликованной в журнале Nature статьи.

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