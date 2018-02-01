У украинцев выросли долги за отопление. Данные Госстата

1 февраля, 2018, 11:00

Задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в декабре 2017 года увеличилась на 13,5% по сравнению с показателем на конец ноября и составила 11,1 млрд грн

Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на Государственную службу статистики.

Долги за централизованное водоснабжение и водоотвод уменьшились на 5,2% по сравнению с ноябрем и составили 1,8 млрд грн.

По данным Госстата, в декабре украинцы уплатили за электроэнергию 2,6 млрд грн (99,1% от начисленных за этот период сумм). При этом долг населения составил 3,6 млрд грн.

Задолженность населения за газоснабжение выросла на 1,6% по сравнению с ноябрем и составила 12,4 млрд млн грн.

Самый высокий уровень оплаты ЖКУ в декабре 2017 года зафиксирован в Ривненской (126,3% с учетом погашения долгов предыдущих периодов), Ивано-Франковской (108,2%) и Хмельницкой (105,1%) областях.

А самый низкий - в Луганской ( 62%), Закарпатской (67,1%) и Одесской (69,5%) областях.

Также отмечается, что за январь-декабрь 2017 года с населением было заключено 91,3 тыс. договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 430,9 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 187,4 млн грн.