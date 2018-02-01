Тюрьмы на оккупированном Донбассе превратили в трудовые лагеря с миллионными доходами, - СМИ

1 февраля, 2018, 12:00

Функционирует целая индустрия по эксплуатации рабского труда заключенных в тюрьмах и колониях на территории, оккупированной боевиками российской оккупационной администрации в Луганске

Об этом говорится в материале "Новое время", сообщает "УНИАН".

У каждого третьего пленника закончился срок заключения, однако местная "власть" не выпускает их, поскольку они приносят террористам ощутимую финансовую выгоду.

Отмечается, что согласно отчету Восточной правозащитной группы, на оккупированной территории Луганской области в тюрьмах и колониях сейчас находятся около 5 тысяч человек.

Для эксплуатации их труда российские наемники создали структуру под названием "Государственное унитарное предприятие исправительных колоний". Туда вошли все девять колоний Луганской области, которые оказались под контролем террористов.

Данное "предприятие" силами заключенных производит множество разных товаров - от мебели до шлакоблоков.

Журналисты отмечают, что затраты небольшие: зарплаты платить не нужно, только кормить. Кто не хочет подчиняться, подвергается насилию.

Глава Восточной правозащитной группы Павел Лисянский называет всю эту "систему" сетью трудовых лагерей. По его мнению, дело поставлено на "широкую ногу": за год зеки в колониях производят продукцию на $3,5 млн.

Данную информацию журналистам подтвердил 38-летний Теймураз Нихотин, который недавно вырвался из колонии, оказавшейся под контролем оккупационной администрации в Луганске. Его срок начался еще до войны, и вместе с самой колонией он оказался под властью боевиков. По законам Украины его должны были выпустить более года назад, но администрация колонии силой удерживала Нихотина в заключении.

Заключенные, производят в колониях различную продукцию: комплекты шахтного арочного крепления, хомуты для соединения арочной крепи, тротуарную плитку и бордюры, гвозди, сетку-рабицу, детские площадки.

Все это "администрация" колоний реализует на ярмарках. А часть поставляет на заказ так называемой "власти" оккупированных районов Луганской области.

Труд заключенных эксплуатируют и за пределами исправительных колоний: они монтируют или разбирают здания, их используют на земляных работах. Те же руки фасуют продукцию некоторых предприятий, что-то грузят, убирают территории, чистят лесополосы. Заключенные даже работают на самопальных шахтах-копанках и карьерах.

Отмечается, что в довоенные времена немало колоний также использовали труд заключенных, однако сотрудникам все же платили, и все происходило по закону. Кроме того, никого не заставляли "задерживаться" в колонии на годы.

Отмечается, что рабский труд также используют и наемники российской оккупационной администрации в Донецке.