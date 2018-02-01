Синоптик рассказала, где в ближайшие дни пройдут дожди

1 февраля, 2018, 10:39

В пятницу, 2 февраля, в западных, северных и восточных областях пройдут дожди

Об этом сообщила в эфире Эспрессо.TV синоптик Наталья Диденко.

"В ближайшие сутки в Украине увеличится влажность воздуха, поскольку к нам приближается атмосферный фронт. Завтра осадки преимущественно в виде дождя пройдут в западных областях, на севере и в восточной части Украины", - сказала Диденко.

Температура воздуха днем 2 февраля будет в пределах +2...+5°C, на западе теплее, +4...+9°C, восток будет прохладнее - днем около 0°C. Ближайшей ночью на востоке будет морозно - до -8°C. в Целом температура ночью будет колебаться от 0 до +3°C.

Центр и юг окажутся в относительно сухой воздушной массе. К концу недели небольшие периодические осадки ожидаются на западе и севере страны. В воскресенье, 4 февраля, Украину накроет циклон - увеличится ветер, больше осадков, местами сильных, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. 7-8 февраля предполагается похолодание до умеренных морозов.

В Киеве 2 февраля может пройти небольшой дождь, температура до +3...+4°C днем, ночью - небольшие "минусы". 4 февраля в Киеве ожидается осложнение погоды.