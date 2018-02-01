Существенных реформ в Украине в этом году не ожидается, - ЕБРР
1 февраля, 2018, 11:26
В ЕБРР прогнозируют, что в этом году в Украине не произойдет существенных реформ
Об этом заявил директор Европейского банка реконструкции и розвиткув Украине Шевки Аджунер, сообщает "РБК-Украина".
"Естественно, что в процессе реформ будет больше вызовов, особенно в год выборов. Я не думаю, что мы будем видеть большой взлет реформ в этом году", - подчеркнул он.
По словам Аджунера, ЕБРР продолжит инвестировать в украинскую экономику, впрочем объем инвестиций зависит от общего инвестиционного климата в стране и реакции политиков и руководящих органов на вызовы, с которыми они сталкиваются.
- Накануне ЕБРР, а также МВФ и Всемирный банк призвали Украину уменьшить убытки от банкротств банков.
- ЕБРР предоставит кредит в 150 млн евро на электрификацию железнодорожной линии протяженностью 253 км Долинская - Николаев - Колосовка на юге Украины.
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