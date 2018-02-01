Существенных реформ в Украине в этом году не ожидается, - ЕБРР

1 февраля, 2018, 11:26

В ЕБРР прогнозируют, что в этом году в Украине не произойдет существенных реформ

Об этом заявил директор Европейского банка реконструкции и розвиткув Украине Шевки Аджунер, сообщает "РБК-Украина".

"Естественно, что в процессе реформ будет больше вызовов, особенно в год выборов. Я не думаю, что мы будем видеть большой взлет реформ в этом году", - подчеркнул он.

По словам Аджунера, ЕБРР продолжит инвестировать в украинскую экономику, впрочем объем инвестиций зависит от общего инвестиционного климата в стране и реакции политиков и руководящих органов на вызовы, с которыми они сталкиваются.