 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Существенных реформ в Украине в этом году не ожидается, - ЕБРР

В ЕБРР прогнозируют, что в этом году в Украине не произойдет существенных реформ

Об этом заявил директор Европейского банка реконструкции и розвиткув Украине Шевки Аджунер, сообщает "РБК-Украина".

"Естественно, что в процессе реформ будет больше вызовов, особенно в год выборов. Я не думаю, что мы будем видеть большой взлет реформ в этом году", - подчеркнул он.

По словам Аджунера, ЕБРР продолжит инвестировать в украинскую экономику, впрочем объем инвестиций зависит от общего инвестиционного климата в стране и реакции политиков и руководящих органов на вызовы, с которыми они сталкиваются.

  • Накануне ЕБРР, а также МВФ и Всемирный банк призвали Украину уменьшить убытки от банкротств банков.
  • ЕБРР предоставит кредит в 150 млн евро на электрификацию железнодорожной линии протяженностью 253 км Долинская - Николаев - Колосовка на юге Украины.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 февраля, 2018 четверг

больше новостей

1 февраля, 2018 четверг

31 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать