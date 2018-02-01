Суд отменил дисквалификации 28 российских олимпийцев. Им вернут медали Олимпиады-2014

1 февраля, 2018, 11:34

Спортивный арбитражный суд отменил пожизненные дисквалификации 28 российских спортсменов, среди них призеры Олимпиады-2014, которым вернут медали

Соответствующее решение опубликовано на сайте Спортивного арбитражного суда.

Полностью оправданы CAS Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло Алексей Александрович, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина (все - бобслей), Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потилицина, Мария Орлова (все - скелетон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Наталья Матвеева, Евгения Шаповалова (все - лыжные гонки), Ольга Фаткуліна, Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов (все - конькобежный спорт), Татьяна Иванова и Альберт Демченко (оба - санный порт), Екатерина Лебедева, Екатерина Смоленцева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина (все - женский хоккей).

Частично были удовлетворены апелляции еще 11 спортсменов, которым пожизненное отстранение было заменено на отстранение от Игр-2018 в Пхенчхане.

Также CAS сообщил, что в задачу арбитров не входило определить, была ли организована какая-то схема с манипуляциями с допинг-пробами на Олимпийских играх в Сочи, они рассматривали только индивидуальные случаи - дела каждого конкретного спортсмена.

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Ранее МОК признал 43 российских спортсменов, которые принимали участие в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил и аннулировал их результаты Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх.

МОК признал Россию виновной в создании государственной допинговой системы и фальсификации проб во время Олимпиады-2014 и отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018.

На зимних Играх в Пхенчахани выступят лишь отдельные российские атлеты под олимпийским флагом.

Пока не известно, МОК допустит к Олимпиаде-2014 ранее дисквалифицированных спортсменов.

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