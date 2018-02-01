США призывают Польшу пересмотреть закон о "бандеризме"
Об этом говорится в официальном заявлении официального представителя американского Государственного департамента Хезер Науерт.
Она отметила, что история Холокоста является болезненной и сложной, в частности, такие фразы, как "польские лагеря смерти", являются неточными и вводящими в заблуждение.
"Однако мы обеспокоены тем, что если этот закон будет принят, то это может подорвать свободу слова и академический дискурс. Мы все должны быть осторожны, чтобы не препятствовать обсуждению темы Холокоста. Мы считаем, что открытые дебаты и просвещение являются лучшим средством противодействия неточным и болезненным высказыванием", - подчеркнула Науерт.
По ее словам, американские власти также обеспокоены последствиями для стратегических интересов и отношений Польши, в том числе с США и Израилем. Ведь споры пойдут только на пользу врагам.
"Мы призываем Польшу пересмотреть законодательство на фоне его потенциального влияния на принципы свободы слова и на нашу способность быть эффективными партнерами", - подытожила Науерт.
Между тем в МИД Польши уже отреагировали на такие заявления Госдепа. В частности, там выразили надежду, что отношения между двумя странами останутся неизменными несмотря на принятый закон.
- Напомним, Сенат Польши принял без поправок закон об институте национальной памяти Польши, в котором, в частности, предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.
- Президент Петр Порошенко подчеркнул, что закон об институте национальной памяти не соответствует принципам стратегического партнерства с Украиной.
- Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности открытия уголовных производств против лиц, которые отрицают эти преступления.
- Ранее МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".
- В МИД Польши заявили, что закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".
- Закон также запрещает упоминать причастность поляков к Холокосту, в частности, предусматривает уголовную ответственность за использование формулировки "польские лагеря смерти". Израиль готовит ответ на скандальный польский закон.
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