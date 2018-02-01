США призывают Польшу пересмотреть закон о "бандеризме"

1 февраля, 2018, 15:20

Американская власть призывает Польшу пересмотреть закон об институте национальной памяти

Об этом говорится в официальном заявлении официального представителя американского Государственного департамента Хезер Науерт.

Она отметила, что история Холокоста является болезненной и сложной, в частности, такие фразы, как "польские лагеря смерти", являются неточными и вводящими в заблуждение.

"Однако мы обеспокоены тем, что если этот закон будет принят, то это может подорвать свободу слова и академический дискурс. Мы все должны быть осторожны, чтобы не препятствовать обсуждению темы Холокоста. Мы считаем, что открытые дебаты и просвещение являются лучшим средством противодействия неточным и болезненным высказыванием", - подчеркнула Науерт.

По ее словам, американские власти также обеспокоены последствиями для стратегических интересов и отношений Польши, в том числе с США и Израилем. Ведь споры пойдут только на пользу врагам.

"Мы призываем Польшу пересмотреть законодательство на фоне его потенциального влияния на принципы свободы слова и на нашу способность быть эффективными партнерами", - подытожила Науерт.

Между тем в МИД Польши уже отреагировали на такие заявления Госдепа. В частности, там выразили надежду, что отношения между двумя странами останутся неизменными несмотря на принятый закон.