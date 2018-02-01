SpaceX запустила на орбиту военный спутник связи
Об этом сообщается в Twitter компании.
Пуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал. Спутник GovSat-1 был доставлен на целевую орбиту примерно через 32 минуты после запуска.
Falcon 9's launch of GovSat-1 to a Geostationary Transfer Orbit is SpaceX's sixth mission with a flight-proven rocket. https://t.co/llX17HizMJ pic.twitter.com/FemC90upRb— SpaceX (@SpaceX) 1 февраля 2018 г.
Использованная при запуске спутника GovSat-1 первая ступень ракеты в мае прошлого года вывел на орбиту спутник NROL-76.
Спутник GovSat-1, принадлежащей компании LuxGovSat, совместному предприятию правительства Люксембурга и спутникового оператора SES, будет использоваться для обеспечения военных операций защищенным связью.
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