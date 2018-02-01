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SpaceX запустила на орбиту военный спутник связи

Компания Илона Маска SpaceX 31 января запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником GovSat-1, который будет использоваться для обеспечения военных операций защищенным связью

Об этом сообщается в Twitter компании.

Пуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал. Спутник GovSat-1 был доставлен на целевую орбиту примерно через 32 минуты после запуска.

Использованная при запуске спутника GovSat-1 первая ступень ракеты в мае прошлого года вывел на орбиту спутник NROL-76.

Спутник GovSat-1, принадлежащей компании LuxGovSat, совместному предприятию правительства Люксембурга и спутникового оператора SES, будет использоваться для обеспечения военных операций защищенным связью.

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