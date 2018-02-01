Сенат Польши проголосовал за скандальный закон о запрете "бандеровской идеологии"

1 февраля, 2018, 07:46

Сенат Польши около трех ночи (по киевскому времени) 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков

Об этом сообщает "Укринформ".

За принятие этого законопроекта проголосовали 57 сенаторов, в основном правящей партии “Право и Справедливость” (PiS), против - 23 сенатора оппозиционных сил, а двое сенаторов воздержались.

В течение дня в Сенате сначала в комиссиях, а затем на заседании верхней палаты парламента велась бурная дискуссия относительно того, каким будет содержание этого закона.

Депутаты оппозиции настаивали, что этот законопроект является неудачным и его нужно изменить, поскольку он вводит цензуру в Польше на ведение дискуссий в вопросе вины поляков за преступления во время Второй мировой войны и ухудшает отношения с другими странами, в частности Израилем и США.

Вместе с тем, провластные депутаты настаивали, что законопроект нужно принять с предложенными поправками, чтобы избежать ситуаций, когда Польшу и польский народ безосновательно обвиняют в преступлениях против евреев в годы войны.

Отметим, до голосования Государственный департамент США призвал Польшу пересмотреть законопроект об Институте национальной памяти. США обеспокоены последствиями этого закона для отношений Польши с Соединенными Штатами и Израилем.