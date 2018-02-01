Сенат Польши проголосовал за скандальный закон о запрете "бандеровской идеологии"
Об этом сообщает "Укринформ".
За принятие этого законопроекта проголосовали 57 сенаторов, в основном правящей партии “Право и Справедливость” (PiS), против - 23 сенатора оппозиционных сил, а двое сенаторов воздержались.
В течение дня в Сенате сначала в комиссиях, а затем на заседании верхней палаты парламента велась бурная дискуссия относительно того, каким будет содержание этого закона.
Депутаты оппозиции настаивали, что этот законопроект является неудачным и его нужно изменить, поскольку он вводит цензуру в Польше на ведение дискуссий в вопросе вины поляков за преступления во время Второй мировой войны и ухудшает отношения с другими странами, в частности Израилем и США.
Вместе с тем, провластные депутаты настаивали, что законопроект нужно принять с предложенными поправками, чтобы избежать ситуаций, когда Польшу и польский народ безосновательно обвиняют в преступлениях против евреев в годы войны.
Отметим, до голосования Государственный департамент США призвал Польшу пересмотреть законопроект об Институте национальной памяти. США обеспокоены последствиями этого закона для отношений Польши с Соединенными Штатами и Израилем.
- Напомним, 26 января Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".
- Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, согласно ст. 55 закона об Институте национальной памяти Польши, уголовных производств против лиц, которые отрицают эти преступления.
- В ответ на одобрение закона МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".
- В МИД Польши заявили, что закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".
- Президент Польши Анджей Дуда обещал "тщательно проанализировать" законопроект, который предусматривает уголовное наказание за высказывания о причастности поляков к Холокосту и пропаганду так называемой "бандеровской идеологии".
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