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Сегодня в Киеве ограничат движение одним из мостов

1 февраля в столице Украины ограничат движение по Южному мосту

Об этом сообщает пресс-центр "Киевавтодора" на своей странице в Facebook.

В ведомстве пояснили, что такие меры связаны с выполнением работ по ремонту деформационных швов на мостовом переходе.

Через это будет частично ограничено движение транспорта, в частности:

  • в направлении движения по ул. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе с 21.00 час. 30.01.2018 до 07.00 час. 31.01.2018 и с 21.00 час. 31.01.2018 до 07.00 час. 01.02.2018;
  • в направлении движения с Надднепрянского шоссе на просп. Николая Бажана с 21.00 час. 01.02.2018 до 07.00 час. 02.02.2018.

 

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