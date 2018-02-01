Сегодня в Киеве ограничат движение одним из мостов
1 февраля, 2018, 09:40
1 февраля в столице Украины ограничат движение по Южному мосту
Об этом сообщает пресс-центр "Киевавтодора" на своей странице в Facebook.
В ведомстве пояснили, что такие меры связаны с выполнением работ по ремонту деформационных швов на мостовом переходе.
Через это будет частично ограничено движение транспорта, в частности:
- в направлении движения по ул. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе с 21.00 час. 30.01.2018 до 07.00 час. 31.01.2018 и с 21.00 час. 31.01.2018 до 07.00 час. 01.02.2018;
- в направлении движения с Надднепрянского шоссе на просп. Николая Бажана с 21.00 час. 01.02.2018 до 07.00 час. 02.02.2018.
Читайте также
-
-
24 января, 2018 Надо ли давать слово негодяям
-
-
-
Читайте также
-
24 января, 2018 Надо ли давать слово негодяям
-
-