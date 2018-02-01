Сегодня в Киеве ограничат движение одним из мостов

1 февраля, 2018, 09:40

1 февраля в столице Украины ограничат движение по Южному мосту

Об этом сообщает пресс-центр "Киевавтодора" на своей странице в Facebook.

В ведомстве пояснили, что такие меры связаны с выполнением работ по ремонту деформационных швов на мостовом переходе.

Через это будет частично ограничено движение транспорта, в частности: