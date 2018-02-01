Руководители трех разведслужб России недавно ездили в США, - СМИ

1 февраля, 2018, 08:11

Директора трех главных разведывательных служб России недавно ездили в столицу США на фоне обострения напряженности в российско-американских отношениях

Об этом свидетельствуют сообщения средств информации и заявления чиновников в течение последних дней, пишет "Радио Свобода".

Накануне, 30 января, посол России в США подтвердил, что на консультации по проблеме терроризма и других вопросов в США ездил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, находящийся под санкциями Соединенных Штатов.

В то же время о поездки еще двух российских высокопоставленных чиновников - директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова и руководителя Главного управления разведки Генштаба Вооруженных сил России Игоря Коробова - до сих пор не было известно.

31 января издание The Washington Post сообщило, что Бортников и Коробов приезжали в США на прошлой неделе и что руководитель ФСБ встретился с директором ЦРУ Майком Помпео, как и Нарышкин.

О встрече Коробова пока подробности не известны.

В интервью российской радиостанции "Эхо Москвы" 30 января американский посол в США Джон Гантсман сообщил, что Помпео действительно встречался с руководителями российских разведслужб, но он не уточнил, где происходила эта встреча или кто принимал в ней участие.

Представитель российского посольства в Вашингтоне пока не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию. В ЦРУ "Радио Свобода" отказались предоставить детали о встрече своего руководителя.

Помпео 29 января в интервью британской медиакомпании "Би-би-си" заявил, что американские и российские разведывательные учреждения сотрудничали, но добавил, что Россия дальше считается противником.

Директора ЦРУ регулярно встречаются и ведут переговоры с российскими коллегами по различным вопросам. Но бывшие работники спецслужбы США заявили, что присутствие всех трех российских чиновников в Вашингтоне одновременно и при этом во время расследования возможного вмешательства России в президентскую кампанию США 2016 года является "очень необычным".

"Я не могу вспомнить такого за последние 15 лет", - заявил бывший глава миссии ЦРУ в Москве Стивен Холл.

Эти визиты состоялись за несколько дней до того, как администрация президента США Дональда Трампа объявила новые действия против России, согласно закону, принятому в Конгрессе единогласно прошлого лета.