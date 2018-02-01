Российские наемники обстреляли прифронтовое село, погиб украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении враг в темную пору суток несколько раз из 82-мм минометов и вооружения БМП вел огонь по украинским позициям в районе Новоалександровки, а из стрелкового оружия - провоцировал украинских защитников возле Станицы Луганской.
Кроме того, подвергая опасности гражданское население, российско-оккупационные войска коварно обстреляли окраины Крымского. Три мины калибра 120-мм снарядов на участке местности в пределах этого прифронтового села.
По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет.
На Донецком направлении боевики из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинские опорные пункты в пригороде Авдеевки. На Приазовье из стрелкового оружия противник нарушал перемирие вблизи Павлополя.
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