Российские наемники обстреляли прифронтовое село, погиб украинский военный

1 февраля, 2018, 09:15

На Донбассе российско-оккупационные подразделения за прошедшие сутки 5 раз обстреляли оборонительные укрепления сил АТО, погиб украинский военный, еще двое получили боевые травмы

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении враг в темную пору суток несколько раз из 82-мм минометов и вооружения БМП вел огонь по украинским позициям в районе Новоалександровки, а из стрелкового оружия - провоцировал украинских защитников возле Станицы Луганской.

Кроме того, подвергая опасности гражданское население, российско-оккупационные войска коварно обстреляли окраины Крымского. Три мины калибра 120-мм снарядов на участке местности в пределах этого прифронтового села.

По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет.

На Донецком направлении боевики из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинские опорные пункты в пригороде Авдеевки. На Приазовье из стрелкового оружия противник нарушал перемирие вблизи Павлополя.