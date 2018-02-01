Россия всерьез готовится к большой войне, - Арьев на фоне принятия закона о "бандеризме"
Об этом на своей странице в Facebook написал вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации Владимир Арьев.
Комментируя принятие Сеймом Польши закона об Институте национальной памяти, он отметил, что польские политики забыли, чем закончилась вражда Украины и Польши для обеих стран. Тем временем в Европе, по его мнению, забыли, чем закончились попытки задабривания агрессора перед Второй мировой.
"Украинские преимущественно не делают выводов из внутренней потасовки 1918-19 годов. Тем временем в РФ всерьез готовятся к большой войне, которую Кремль прогнозирует до 2023 года. А театр боевых действий всегда идет там, где есть малейшее сопротивление, в том числе и за слабодушие и распри", - отметил Арьев.
- Напомним, 26 января Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".
- Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, согласно ст. 55 закона об Институте национальной памяти Польши, уголовных производств против лиц, которые отрицают эти преступления.
- В ответ на одобрение закона МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".
- В МИД Польши заявили, что закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".
- 1 февраля Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.
- Президент Петр Порошенко подчеркнул, что закон об Институте национальной памяти не соответствует принципам стратегического партнерства страны с Украиной.
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