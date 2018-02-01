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Россия всерьез готовится к большой войне, - Арьев на фоне принятия закона о "бандеризме"


фото: DW
Политические распри между Польшей и Украиной и внутри Европы облегчают попытки Кремля в захвате власти

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации Владимир Арьев.

Комментируя принятие Сеймом Польши закона об Институте национальной памяти, он отметил, что польские политики забыли, чем закончилась вражда Украины и Польши для обеих стран. Тем временем в Европе, по его мнению, забыли, чем закончились попытки задабривания агрессора перед Второй мировой.

"Украинские преимущественно не делают выводов из внутренней потасовки 1918-19 годов. Тем временем в РФ всерьез готовятся к большой войне, которую Кремль прогнозирует до 2023 года. А театр боевых действий всегда идет там, где есть малейшее сопротивление, в том числе и за слабодушие и распри", - отметил Арьев.

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