"Неприемлемая позиция": Порошенко раскритиковал принятый Сенатом Польши закон о "бандеризме"
Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.
Он отметил, что принятый польским Сенатом законопроект не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей.
"Глубоко обеспокоен решением польского парламента. Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, которые содержатся в этом решении, есть абсолютно необъективными и категорически неприемлемы", - подчеркнул Порошенко.
По его словам, украинцы в первую очередь помнят совместные с Польшей победы и борьбу против тоталитарных режимов. Поэтому ни одно политическое решение не может заменить историческую правду.
"Призываю Польшу к объективности и диалога. Только вместе победим", - подытожил Порошенко.
Напомним, этой ночью Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.
- Напомним, 26 января Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".
- Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, согласно ст. 55 закона об Институте национальной памяти Польши, уголовных производств против лиц, которые отрицают эти преступления.
- В ответ на одобрение закона МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".
- В МИД Польши заявили, что закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".
- Президент Польши Анджей Дуда обещал "тщательно проанализировать" законопроект, который предусматривает уголовное наказание за высказывания о причастности поляков к Холокосту и пропаганду так называемой "бандеровской идеологии".
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