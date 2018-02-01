"Неприемлемая позиция": Порошенко раскритиковал принятый Сенатом Польши закон о "бандеризме"

1 февраля, 2018, 10:42

Принятый Сенатом Польши закон об Институте национальной памяти не соответствует принципам стратегического партнерства страны с Украиной

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.

Он отметил, что принятый польским Сенатом законопроект не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей.

"Глубоко обеспокоен решением польского парламента. Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, которые содержатся в этом решении, есть абсолютно необъективными и категорически неприемлемы", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, украинцы в первую очередь помнят совместные с Польшей победы и борьбу против тоталитарных режимов. Поэтому ни одно политическое решение не может заменить историческую правду.

"Призываю Польшу к объективности и диалога. Только вместе победим", - подытожил Порошенко.

Напомним, этой ночью Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.