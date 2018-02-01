Президент Евросовета Туск раскритиковал скандальный польский закон о "бандеризме" и непричастности поляков к Холокосту

1 февраля, 2018, 13:20

Президент Европейского совета Дональд Туск назвал "непристойной клеветой" закон об Институте национальной памяти, принятый Сеймом и Сенатом Польши

Об этом Туск написал в своем Twitter.

"Тот, кто распространяет фальшивое утверждение о "польских лагерях", наносит ущерб доброму имени и интересам Польши. Авторы законопроекта розпропагандировали эту неприличную клевету во всем мире, как никто раньше", - написал Туск.

Kto rozpowszechnia kłamliwe sformułowanie o polskich obozach”, szkodzi dobremu imieniu i interesom Polski. Autorzy ustawy wypromowali to podłe oszczerstwo na cały świat, skutecznie jak nikt dotąd. A więc, zgodnie z ustawą... — Donald Tusk (@donaldtusk) 1 февраля 2018 г.

Действующий президент Европейского совета Дональд Туск является известным польским политиком. С 9 ноября 2007 по 22 сентября 2014 года он работал премьер-министром Польши. Туск - соучредитель и председатель польской партии "Гражданская платформа" бывший заместитель председателя Сената. Также был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность".