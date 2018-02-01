Президент Евросовета Туск раскритиковал скандальный польский закон о "бандеризме" и непричастности поляков к Холокосту
Об этом Туск написал в своем Twitter.
"Тот, кто распространяет фальшивое утверждение о "польских лагерях", наносит ущерб доброму имени и интересам Польши. Авторы законопроекта розпропагандировали эту неприличную клевету во всем мире, как никто раньше", - написал Туск.
Kto rozpowszechnia kłamliwe sformułowanie o polskich obozach”, szkodzi dobremu imieniu i interesom Polski. Autorzy ustawy wypromowali to podłe oszczerstwo na cały świat, skutecznie jak nikt dotąd. A więc, zgodnie z ustawą...— Donald Tusk (@donaldtusk) 1 февраля 2018 г.
Действующий президент Европейского совета Дональд Туск является известным польским политиком. С 9 ноября 2007 по 22 сентября 2014 года он работал премьер-министром Польши. Туск - соучредитель и председатель польской партии "Гражданская платформа" бывший заместитель председателя Сената. Также был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность".
- Напомним, Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором, в частности, предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.
- Президент Петр Порошенко подчеркнул, что закон об Институте национальной памяти не соответствует принципам стратегического партнерства с Украиной.
- Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности открытия уголовных производств против лиц, которые отрицают эти преступления.
- Ранее МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".
- В МИД Польши заявили, что закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".
- Закон также запрещает вспоминать причастности поляков к Холокосту, в частности, предусматривает уголовную ответственность за использование формулировки "польские лагеря смерти". Израиль готовит ответ на скандальный польский закон.
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