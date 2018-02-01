Президент Чехии тесно контактирует с русинскими сепаратистами, которые требуют автономии Закарпатья, - СМИ

1 февраля, 2018, 12:18

Президент Чехии Милош Земан имеет тесные контакты с представителями русинской организации, которая добивается признания русинов в Украине и автономии Закарпатья и имеет прямые связи с Россией

Об этом сообщает чешское издание Aktualne, передает "Европейская правда".

Издание отмечает, что Василий Джуган и Михаил Тяско, которые входят в руководство Всемирного совета подкарпатских русинов, были среди сторонников чешского президента в его избирательном штабе в субботу.

По утверждению издания, их контакты с Земаном длятся годами. Они участвуют в официальных мероприятиях, организованных офисом президента, а в прошлом году сопровождали Земана во время поездки в Россию.

Официальный Киев считает Всемирный совет подкарпатских русинов антиукраинской организацией, которая поддерживает контакты с Россией. "Некоторые представители этой организации известны тесными контактами с Россией и поддерживают ее агрессию против Украины. Их антиукраинскую деятельность мы воспринимаем негативно", - заявил в комментарии изданию посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис."

"Хоть Джуган и Тяско в течение долгого времени живут в Чехии, их программа – признание русинского народа в Украине и автономия Закарпатской области, в прошлом – Подкарпатской Руси в составе Чехословакии. Они также выступают против украинского правительства, что часто и отчетливо высказывают в социальных сетях", - пишет издание.

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Президент Чехии Милош Земан официально дистанцировался от Джугана и Тяска. "Нет никаких личных отношений", - заявил пресс-секретарь чешского президента Йиржи Овчачек.

Овчачек также опроверг, что президент поддерживает требования об автономии русинов. "Это полностью внутреннее дело Украины", - отметил пресс-секретарь.

Тяско утверждает обратное. По его словам, президент Земан и лидер чешских ультраправых Томио Окамура стали единственными людьми, которые поддерживают требования русинов.

"Президент демократично сказал, что не видит ничего плохого в том, что русины могут быть признанными, если они этого хотят, во всех соседних государствах, и даже в России, и что он не видит причин, почему Украина не должна признавать русинский народ", - отметил Тяско в комментарии изданию.