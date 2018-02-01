Последние 60 лет Земли – вид из космоса. Видео от NASA

1 февраля, 2018, 11:25

31 января 2018 года отмечается 60-я годовщина запуска космического супутникаExplorer-1, и, соответственно, 60 лет исследования Земли из космоса

По этому случаю космическое агентсво NASA опубликовало на Facebook визуализацию миссии "Эксплорер-1" с 1958 года, а также данные об Землю до конца 2017-го.

В видео собраны миссии, которые выполнены как под патронатом NASA, так и проектами, с которыми сотрудничает агенство.

"Эксплорер-1" является первым американским искусственным спутником Земли. Его запустили во время Международного геофизического года 1 февраля 1958 года.

Данные из "Эксплорер-1" прекратили поступать 23 мая 1958 года, поскольку у него закончился заряд батарей.

После этого спутник находился в космосе еще 12 лет и сошел с орбиты над Тихим океаном 31 марта 1970 года. Он совершил более 58 тысяч оборотов вокруг Земли.