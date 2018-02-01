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Пользователям iPhone заблокировали доступ к загрузке Telegram

Владельцы iPhone жалуются на отсутствие приложений Telegram и Telegram X в App Store

Об этом заявил создатель приложения Павел Дуров в Twitter.

В ночь на 1 февраля из магазина приложений App Store исчез Telegram и его более быстрая версия Telegram X. Некоторые пользователи сразу сообщили об этом в службу поддержки приложения и его создателя Павла Дурова.

В ответ Дуров заявил, что компания Apple удалила приложение из перечня для скачивания, потому что в сервисе нашли недопустимый контент.

“Нас известила компания Apple относительно неприемлемого контента, который распространялся среди пользователей, поэтому оба приложения были убраны из App Store. Как только мы введем соответствующую защиту, надеемся, приложения вернутся в App Store”, - говорится в ответе Дурова.

Тем временем приложением продолжает работать в системе iOS и macOS.

В начале 2017 года СМИ сообщили, что ФСБ сломала мессенджер Telegram.

В сентябре Федеральная служба безопасности Российской Федерации отправила представителям Telegram запрос с требованием расшифровать сообщения пользователей по "закону Яровой".

В ответ основатель сервиса Telegram Павел Дуров заявил, что он продолжит защищать анонимность своих пользователей и свободу обмена информацией, в частности в России и Иране, несмотря на угрозы обеих стран.

Уже через несколько месяцев Telegram подал в суд на ФСБ за "незаконный приказ спецслужбы предоставлять данные пользователей".

В декабре 2017 года в связи с массовыми протестами в Иране ограничили доступ к Instagram и Telegram.

Сейчас Telegram разрабатывает собственную криптовалюту, что может "побить" биткоин.

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