Подробности взрыва в Никополе: нападающий бросил 2 гранаты в депутата, который был на авто жены-судьи
Об этом сообщает пресс-служба Никопольского горрайонного суда Днепропетровской области.
Отмечается, что взрыв произошел в гараже, который принадлежит жене депутата - судьи Валерии Рыбаковой.
В результате взрыва депутат получил осколочные ранения обеих ног. Также поврежден автомобиль Toyota Camry, который принадлежит судье.
Как сообщает пресс-служба Нацполлиции в Днепропетровской области, примерно в 18:35 депутат заехал в гараж на автомобиле, а когда вышел из него, то неизвестный бросил внутрь две гранаты, предварительно - Ф-1 и РГД-5.
После нападения злоумышленник скрылся.
По данному факту открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство", предусматривающей до 15 лет лишения свободы.
- Напомним, 31 января в Никополе произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина.
Читайте также
-
-
-
-
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"