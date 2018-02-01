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Подробности взрыва в Никополе: нападающий бросил 2 гранаты в депутата, который был на авто жены-судьи


фото: "Інформатор"
В результате взрыва в Никополе на Днепропетровщине пострадал депутат городского совета и предприниматель Александр Рыбаков

Об этом сообщает пресс-служба Никопольского горрайонного суда Днепропетровской области.

Отмечается, что взрыв произошел в гараже, который принадлежит жене депутата - судьи Валерии Рыбаковой.

В результате взрыва депутат получил осколочные ранения обеих ног. Также поврежден автомобиль Toyota Camry, который принадлежит судье.

Как сообщает пресс-служба Нацполлиции в Днепропетровской области, примерно в 18:35 депутат заехал в гараж на автомобиле, а когда вышел из него, то неизвестный бросил внутрь две гранаты, предварительно - Ф-1 и РГД-5.

После нападения злоумышленник скрылся.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство", предусматривающей до 15 лет лишения свободы.

  • Напомним, 31 января в Никополе произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина.
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