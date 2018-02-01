Подробности взрыва в Никополе: нападающий бросил 2 гранаты в депутата, который был на авто жены-судьи

1 февраля, 2018, 13:06

В результате взрыва в Никополе на Днепропетровщине пострадал депутат городского совета и предприниматель Александр Рыбаков

Об этом сообщает пресс-служба Никопольского горрайонного суда Днепропетровской области.

Отмечается, что взрыв произошел в гараже, который принадлежит жене депутата - судьи Валерии Рыбаковой.

В результате взрыва депутат получил осколочные ранения обеих ног. Также поврежден автомобиль Toyota Camry, который принадлежит судье.

Как сообщает пресс-служба Нацполлиции в Днепропетровской области, примерно в 18:35 депутат заехал в гараж на автомобиле, а когда вышел из него, то неизвестный бросил внутрь две гранаты, предварительно - Ф-1 и РГД-5.

После нападения злоумышленник скрылся.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство", предусматривающей до 15 лет лишения свободы.