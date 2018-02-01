Пассажирский самолет впервые совершил перелет на топливе с горчичным маслом

1 февраля, 2018, 12:03

Авиалайнер Boeing Dreamliner 787-9 компании Qantas совершил 15-часовой рейс из американского Лос-Анджелеса до австралийского Мельбурна, используя топливо с маслом горчичного семена

Об этом сообщает The Guardian.

Этот самолет стал первым в мире, который использовал топливо с 10% масло с промышленного типа горчичных семян. Такое топливо позволяет уменьшить выбросы углерода на 7% по сравнению с рейсом на обычном горючем.

По словам специалистов, фермеры могут с пользой выращивать такие семена между циклами обычного урожая, поскольку непрерывное выращивание только пшеницы плохо влияет на почву. С одного гектара урожая можно произвести 400 литров авиационного топлива или 1400 литров дизельного топлива, которое фермеры могли бы использовать для собственных нужд.

В 2017 году авиаперевозки дали 2,5% всех выбросов двуокиси углерода, а к 2050 году этот объем может вырасти в 4 раза.