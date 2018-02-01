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Общественные организации имеют право на существование, но не на милитаризацию, - Князев о создании "Нацдружин"


фото: informator.ua
В Украине могут существовать различные общественные организации и формирования, однако ни одно из них не имеет права на милитаризацию

Об этом на брифинге заявил глава Нацполиции Сергей Князев, комментируя создание "Национальных дружин", сообщает LIGA.net.

"На улицах украинских городов не должно быть никаких милитаристских движений", - подчеркнул Князев.

Он отметил, что общественные формирования могут быть зарегистрированны в соответствии с законодательством и выполнять соответствующие функции с условием: если они не выходят за пределы своих полномочий.

"Если мы будем видеть со стороны любого общественного объединения нарушения законодательства, мы будем немедленно привлекать организаторов этих объединений к административной или уголовной ответственности", - сказал он.

По словам Князева, в обеспечении правопорядка полиции в пределах своих полномочий могут оказывать помощь Нацгвардия, Госпогранслужба и армия.

"Все другие общественные формирования не имеют права на милитаризацию, потому что есть четко определенная норма закона. Она общеевропейская и в каждой стране практически одинакова", - отметил председатель Нацполиции.

  • Напомним, 28 января политическая партия "Национальный корпус" устроила присягу участников общественной организации "Национальных дружин". В Киеве присягу приняли около 600 участников.
  • В МВД сообщили, что законодательство Украины позволяет создание общественных организаций, но их действия должны быть скоординированы с правоохранительными органами.
  • В "Национальных дружинах" подчеркивают, что не будут перенимать функции Нацполиции, а только помогать правоохранительным органам.
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