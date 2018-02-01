Общественные организации имеют право на существование, но не на милитаризацию, - Князев о создании "Нацдружин"
Об этом на брифинге заявил глава Нацполиции Сергей Князев, комментируя создание "Национальных дружин", сообщает LIGA.net.
"На улицах украинских городов не должно быть никаких милитаристских движений", - подчеркнул Князев.
Он отметил, что общественные формирования могут быть зарегистрированны в соответствии с законодательством и выполнять соответствующие функции с условием: если они не выходят за пределы своих полномочий.
"Если мы будем видеть со стороны любого общественного объединения нарушения законодательства, мы будем немедленно привлекать организаторов этих объединений к административной или уголовной ответственности", - сказал он.
По словам Князева, в обеспечении правопорядка полиции в пределах своих полномочий могут оказывать помощь Нацгвардия, Госпогранслужба и армия.
"Все другие общественные формирования не имеют права на милитаризацию, потому что есть четко определенная норма закона. Она общеевропейская и в каждой стране практически одинакова", - отметил председатель Нацполиции.
- Напомним, 28 января политическая партия "Национальный корпус" устроила присягу участников общественной организации "Национальных дружин". В Киеве присягу приняли около 600 участников.
- В МВД сообщили, что законодательство Украины позволяет создание общественных организаций, но их действия должны быть скоординированы с правоохранительными органами.
- В "Национальных дружинах" подчеркивают, что не будут перенимать функции Нацполиции, а только помогать правоохранительным органам.
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