Не анонимный биткоин: Как любой может увидеть ваши транзакции

1 февраля, 2018, 14:35

Исследователи из Катарского университета и Университета имени Хамада бен Халифа выяснили, как могут быть идентифицированы биткоин-транзакции многолетней давности, которые ранее считались анонимными

Как пишет Wired, им удалось связать более 100 транзакций по покупке наркотиков на сайте Silk Road с реальными аккаунтами покупателей в социальных сетях.

"Допустим, вы купили наркотики на Silk Road пять лет назад, когда цифровой черный рынок был открыт для любой контрабанды, - пишет издание. - Сегодня вы можете жалеть об этом решении по ряду причин. В конце концов, за те четыре биткоина, которые вы потратили на пакет галлюциногенных грибов, теперь можно было бы купить Alfa Romeo. Но главное - теперь вас могут легко идентифицировать".

Исследователи из катарского университета и Университета Хамада бен Халифа опубликовали документы, показывающие, насколько легко можно найти информацию о биткоин-транзакции.

Они смогли связать более 100 біткоїн-платежей на "темных" сайтах с публичными аккаунтами покупателей. В более чем 20 случаях они смогли найти даже реальные имена и расположение этих людей.

"Операционная безопасность биткоинов низкая, - говорит исследователь катарского университета Хусам аль-Джавахери. - Когда что-то записывается на блокчейне, это всегда можно увидеть в истории операций и раскрыть эту информацию, нарушив анонимность пользователей".

Исследователи впервые собрали данные десятков биткоин-кошельков, которые используются для пожертвований и покупок на сайтах в альтернативной сети Tor, где можно получить доступ к различным ресурсам - от WikiLeaks до ныне несуществующего Silk Road.

Они сравнили эти данные с теми, что есть в открытом доступе - в публичных аккаунтах в Twitter и на популярном форуме Bitcoin Talk.

Путем простого поиска прямых ссылок между этими двумя наборами данных ученые обнаружили более 125 транзакций, сделанных на "темных" сайтах, и легко нашли покупателей. Из выявленных транзакций 46 оказались пожертвованиями WikiLeaks, а 22 - платежами на Silk Road за поставки наркотиков.

Хотя исследователи не раскрывают персональные данные этих 22 человек, они говорят, что некоторые из них публиковали в соцсетях свое местоположение, возраст, пол, адрес электронной почты и даже полные имена.

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