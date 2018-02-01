Не анонимный биткоин: Как любой может увидеть ваши транзакции
Как пишет Wired, им удалось связать более 100 транзакций по покупке наркотиков на сайте Silk Road с реальными аккаунтами покупателей в социальных сетях.
"Допустим, вы купили наркотики на Silk Road пять лет назад, когда цифровой черный рынок был открыт для любой контрабанды, - пишет издание. - Сегодня вы можете жалеть об этом решении по ряду причин. В конце концов, за те четыре биткоина, которые вы потратили на пакет галлюциногенных грибов, теперь можно было бы купить Alfa Romeo. Но главное - теперь вас могут легко идентифицировать".
Исследователи из катарского университета и Университета Хамада бен Халифа опубликовали документы, показывающие, насколько легко можно найти информацию о биткоин-транзакции.
Они смогли связать более 100 біткоїн-платежей на "темных" сайтах с публичными аккаунтами покупателей. В более чем 20 случаях они смогли найти даже реальные имена и расположение этих людей.
"Операционная безопасность биткоинов низкая, - говорит исследователь катарского университета Хусам аль-Джавахери. - Когда что-то записывается на блокчейне, это всегда можно увидеть в истории операций и раскрыть эту информацию, нарушив анонимность пользователей".
Исследователи впервые собрали данные десятков биткоин-кошельков, которые используются для пожертвований и покупок на сайтах в альтернативной сети Tor, где можно получить доступ к различным ресурсам - от WikiLeaks до ныне несуществующего Silk Road.
Они сравнили эти данные с теми, что есть в открытом доступе - в публичных аккаунтах в Twitter и на популярном форуме Bitcoin Talk.
Путем простого поиска прямых ссылок между этими двумя наборами данных ученые обнаружили более 125 транзакций, сделанных на "темных" сайтах, и легко нашли покупателей. Из выявленных транзакций 46 оказались пожертвованиями WikiLeaks, а 22 - платежами на Silk Road за поставки наркотиков.
Хотя исследователи не раскрывают персональные данные этих 22 человек, они говорят, что некоторые из них публиковали в соцсетях свое местоположение, возраст, пол, адрес электронной почты и даже полные имена.
Читайте также: Манипулировать, зарабатывая миллиарды. Почему курс біткоїна "скачет" на десятки тысяч долларов
- Тем временем эксперт финансовой компании Nomura Джордан Рочестер уверен, что скоро мир может оказаться на пороге криптовалютного кризиса
- В Deutsche Bank нашли связь между "индексом страха" Уолл-стрит и курсом биткоинов. Чем спокойнее на американских биржах, тем больше инвесторов интересуются криптовалютою, и наоборот.
- Исследователи из Power Compare обнаружили, что общий объем электроэнергии, необходимый для майнинга Bitcoin больше, чем потребление электричества в 159 странах мира.
- Нашлись первые биткоиновые миллиардеры: ими оказались братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Винклвосс, которые обвиняли Марка Цукерберга в том, что он украл у них идею Facebook.
Читайте также
-
-
-
-
24 января, 2018 Надо ли давать слово негодяям
-
Читайте также
-
-
-
24 января, 2018 Надо ли давать слово негодяям