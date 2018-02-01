На Херсонщине 20 неизвестных ворвались на завод и устроили стрельбу, есть пострадавшие
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Херсонщины.
Сообщение об инциденте поступило в полицию около 21:45. На территорию предприятия зашли около 20 неизвестных, после чего оттуда доносились звуки, похожие на выстрелы.
Полицейские установили, что между группой неизвестных и охранников предприятия произошел конфликт, в результате которого в местную больницу доставили 6 человек. Состояние пострадавших сейчас удовлетворительное.
По словам начальника областной полиции Артура Мериікова, участники конфликта находятся в Новокаховском отделе полиции. Открыто производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
По данным "Укринформа", конфликт произошел на заводе по переработке сои ООО "Каховка Протеин Агро".
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