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Минобороны начало служебное расследование убийства военного в ресторане

Руководство воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ начало служебное расследование по факту гибели военного в ресторане в Киеве

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что трагедия произошла 1 февраля в 5 часов.

Погиб 22-летний военнослужащий военной службы по контракту одной из воинских частей воздушного командования "Центр", дислоцированной в Киевском гарнизоне.

Предварительно установлено, что смерть военнослужащего наступила вследствие преступных действий неизвестных гражданских лиц.

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