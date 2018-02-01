Минобороны начало служебное расследование убийства военного в ресторане
1 февраля, 2018, 11:46
Руководство воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ начало служебное расследование по факту гибели военного в ресторане в Киеве
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что трагедия произошла 1 февраля в 5 часов.
Погиб 22-летний военнослужащий военной службы по контракту одной из воинских частей воздушного командования "Центр", дислоцированной в Киевском гарнизоне.
Предварительно установлено, что смерть военнослужащего наступила вследствие преступных действий неизвестных гражданских лиц.
- Напомним, 1 февраля в Киеве в Днепровском районе на улице Сергиенко от ножевого ранения в шею скончался 22-летний мужчина.
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