МИД запустил сервис "ДРУГ" для помощи украинцам за рубежом
Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Павел Климкин.
"Украинцы должны чувствовать себя за границей комфортно. Для этого мы запустили ДРУГ - сервис заботы о наших гражданах. Мобильное приложение предоставит краткую информацию о стране путешествия, предупредит о возможных стихийных бедствиях, при необходимости окажет содействие. Путешествуйте с ДРУГом", - написал министр.
На сайте сервиса есть перечень стран с необходимыми данными о них, а также карта посольств и консульств Украины за рубежом.
Украинцы должны чувствовать себя за границей комфортно.Для этого мы запустили ДРУГ–сервис заботы о наших гражданах.Моб приложение предоставит краткую информацию о стране путешествия,предупредит о возможных стихийных бедствиях,при необходимости окажет содействие.Путешествуйте с ДРУГом:) https://t.co/9C8tOWAPHo pic.twitter.com/PnB52rIVyM— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 февраля 2018 г.
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