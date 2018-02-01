 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

МИД запустил сервис "ДРУГ" для помощи украинцам за рубежом


фото: fotolia
Министерство иностранных дел Украины запустило систему добровольной регистрации украинских граждан (ДРУГ) для удобства путешествий за границу

Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Павел Климкин.

"Украинцы должны чувствовать себя за границей комфортно. Для этого мы запустили ДРУГ - сервис заботы о наших гражданах. Мобильное приложение предоставит краткую информацию о стране путешествия, предупредит о возможных стихийных бедствиях, при необходимости окажет содействие. Путешествуйте с ДРУГом", - написал министр.

На сайте сервиса есть перечень стран с необходимыми данными о них, а также карта посольств и консульств Украины за рубежом.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 февраля, 2018 четверг

больше новостей

1 февраля, 2018 четверг

31 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать