МИД запустил сервис "ДРУГ" для помощи украинцам за рубежом

1 февраля, 2018, 14:31

Министерство иностранных дел Украины запустило систему добровольной регистрации украинских граждан (ДРУГ) для удобства путешествий за границу

Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Павел Климкин.

"Украинцы должны чувствовать себя за границей комфортно. Для этого мы запустили ДРУГ - сервис заботы о наших гражданах. Мобильное приложение предоставит краткую информацию о стране путешествия, предупредит о возможных стихийных бедствиях, при необходимости окажет содействие. Путешествуйте с ДРУГом", - написал министр.

На сайте сервиса есть перечень стран с необходимыми данными о них, а также карта посольств и консульств Украины за рубежом.