МОК не пустит оправданных судом россиян на Олимпиаду-2018. Решение CAS будет обжаловано

1 февраля, 2018, 13:54

Международный олимпийский комитет не собирается приглашать на Олимпиаду-2018 оправданных Спортивным арбитражным судом российских спортсменов и подаст апелляцию

Об этом сообщает официальный сайт МОК.

"Решение МОК остается в силе. С момента дисквалификации олимпийского комитета России, российские атлеты могут выступить в Пхенчхане только на приглашение МОК. Вердикт CAS не означает, что оправданы атлеты будут приглашены на Игры", - говорится в сообщении.

Также в МОК выразили сожаление, что CAS не использовал при рассмотрении дела ранее доказанное комиссией МОК существование системных манипуляций с допинг-пробами, поддерживаемых на государственном уровне.

МОК оставил за собой право обжаловать решение CAS, который расположен в Лозанне, в швейцарском федеральном суде.

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Сегодня CAS отменил пожизненные дисквалификации 28 российских олимпийцев и восстановил их результаты на Олимпиаде-2014.

Ранее МОК признал Россию виновной в создании государственной допинговой системы и фальсификации проб во время Олимпиады-2014 и отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018.

На зимних Играх в Пхенчахани выступят лишь отдельные российские атлеты под олимпийским флагом.

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля.

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