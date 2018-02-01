Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись 5 автомобилей, есть пострадавшие

1 февраля, 2018, 10:34

В Киеве на Броварском проспекте между станциями метро Черниговская и Лесная произошло масштабное ДТП с пострадавшими

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

По предварительным данным, водитель автомобиля Opel Signum, который двигался со стороны Броваров в направлении центра Киева, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым микроавтобусом Mercedes Sprinter, после чего его отбросило на Alfa Romeo, который двигался в направлении Киева.

От мощного удара в переднюю часть Mercedes смяло, пассажирские двери открылись и на проезжую часть выпал человек.

В это время водитель Daewoo Lanos, который двигался в том же направлении, что и Mercedes, чтобы не наехать на человека, выкрутил руль вправо и врезался в припаркованный автобус "Богдан".

В результате аварии пострадали двое мужчин из Mercedes их госпитализировали с тяжелыми травмами. Еще одному пассажиру Mercedes оказали помощь на месте.

Также в тяжелом состоянии забрали в больницу водителя Opel. Чтобы вытащить его из деформированной машины, пришлось вызывать спасателей ГСЧС.

В результате ДТП образовалась пробка в обоих направлениях.