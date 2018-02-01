Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись 5 автомобилей, есть пострадавшие
Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.
По предварительным данным, водитель автомобиля Opel Signum, который двигался со стороны Броваров в направлении центра Киева, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым микроавтобусом Mercedes Sprinter, после чего его отбросило на Alfa Romeo, который двигался в направлении Киева.
От мощного удара в переднюю часть Mercedes смяло, пассажирские двери открылись и на проезжую часть выпал человек.
В это время водитель Daewoo Lanos, который двигался в том же направлении, что и Mercedes, чтобы не наехать на человека, выкрутил руль вправо и врезался в припаркованный автобус "Богдан".
В результате аварии пострадали двое мужчин из Mercedes их госпитализировали с тяжелыми травмами. Еще одному пассажиру Mercedes оказали помощь на месте.
Также в тяжелом состоянии забрали в больницу водителя Opel. Чтобы вытащить его из деформированной машины, пришлось вызывать спасателей ГСЧС.
В результате ДТП образовалась пробка в обоих направлениях.
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