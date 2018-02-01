Маск продал все огнеметы "на случай зомби-апокалипсиса" за 4 дня, заработав $10 миллионов
Об этом он сообщил в своем Twitter.
Устройства, которые стоили $500, раскупили за четыре дня. Маск добавил, что огнеметы будут доставлять клиентам с "бесплатным скучным огнетушителем".
Flamethrowers sold out— Elon Musk (@elonmusk) 1 февраля 2018 г.
Среди покупателей огнеметов от Boring Company - актер Чендлер Риггз (Карл из сериала "Ходячие мертвецы"), рэпер ASAP Twelvyy и YouTube-блогер TmarTn.
guys i just bought a flamethrower— chandler riggs (@chandlerriggs) 28 января 2018 г.
i feel so satisfied yet so confused
Fuck it im copping a flamethrower— Mel (@AsapTwelvyy) 30 января 2018 г.
Can't wait for my flamethrower @elonmusk pic.twitter.com/PGNGgLx7if— TmarTn (@TmarTn) 29 января 2018 г.
Маск представил "безопасные огнеметы в мире" 28 января. Он предложил вернуть деньги клиентам, если устройство "не спасет их от зомби-апокалипсиса". Также предприниматель в шутку "развеял слухи", что он специально создаст зомби-апокалипсис, чтобы поднять уровень продаж огнеметов.
К огнеметам Маск продавал "скучные" фирменные кепки от Boring Company. 22 ноября стало известно, что компания заработала $300 тысяч на их продаже.
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