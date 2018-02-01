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Маск продал все огнеметы "на случай зомби-апокалипсиса" за 4 дня, заработав $10 миллионов

Илон Маск объявил, что его компания Boring Company распродала все 20 тысяч фирменных огнеметов, доступных для предварительного заказа

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Устройства, которые стоили $500, раскупили за четыре дня. Маск добавил, что огнеметы будут доставлять клиентам с "бесплатным скучным огнетушителем".

Среди покупателей огнеметов от Boring Company - актер Чендлер Риггз (Карл из сериала "Ходячие мертвецы"), рэпер ASAP Twelvyy и YouTube-блогер TmarTn.

Маск представил "безопасные огнеметы в мире" 28 января. Он предложил вернуть деньги клиентам, если устройство "не спасет их от зомби-апокалипсиса". Также предприниматель в шутку "развеял слухи", что он специально создаст зомби-апокалипсис, чтобы поднять уровень продаж огнеметов.

К огнеметам Маск продавал "скучные" фирменные кепки от Boring Company. 22 ноября стало известно, что компания заработала $300 тысяч на их продаже.

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