Маск продал все огнеметы "на случай зомби-апокалипсиса" за 4 дня, заработав $10 миллионов

1 февраля, 2018, 10:10

Илон Маск объявил, что его компания Boring Company распродала все 20 тысяч фирменных огнеметов, доступных для предварительного заказа

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Устройства, которые стоили $500, раскупили за четыре дня. Маск добавил, что огнеметы будут доставлять клиентам с "бесплатным скучным огнетушителем".

Flamethrowers sold out — Elon Musk (@elonmusk) 1 февраля 2018 г.

Среди покупателей огнеметов от Boring Company - актер Чендлер Риггз (Карл из сериала "Ходячие мертвецы"), рэпер ASAP Twelvyy и YouTube-блогер TmarTn.

guys i just bought a flamethrower



i feel so satisfied yet so confused — chandler riggs (@chandlerriggs) 28 января 2018 г.

Fuck it im copping a flamethrower — Mel (@AsapTwelvyy) 30 января 2018 г.

Маск представил "безопасные огнеметы в мире" 28 января. Он предложил вернуть деньги клиентам, если устройство "не спасет их от зомби-апокалипсиса". Также предприниматель в шутку "развеял слухи", что он специально создаст зомби-апокалипсис, чтобы поднять уровень продаж огнеметов.

К огнеметам Маск продавал "скучные" фирменные кепки от Boring Company. 22 ноября стало известно, что компания заработала $300 тысяч на их продаже.

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