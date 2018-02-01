Люди стали проводить гораздо меньше времени в Facebook. Почему Цукерберг этим хвастает

1 февраля, 2018, 15:27

Пользователи Facebook стали меньше времени проводить в социальной сети, поскольку новые алгоритмы показывают меньше вирусных роликов, делая акцент на постах друзей и интересных людей

Однако, как уверяет основатель компании Марк Цукерберг на своей странице в Facebook, уклон в сторону более качественного контента помог компании сохранить и даже повысить свой доход.

На ежеквартальном отчете о доходах перед акционерами Цукерберг сделал нечто неслыханное, пишет Business Insider. Он похвастался, что продукт компании стал менее популярным: "Мы внесли в Facebook изменения, которые сократили проведенное в соцсети время на 50 млн часов в сутки".

Такие меры Цукерберг сделал из-за обвинений, которые преследовали компанию весь прошлый год. В частности, именно через Facebook России удалось фальсифицировать выборы в США.

В обвинениях, в частности, говорилось о том, что российские хакеры и спецслужбы размещали в новостной ленте американцев фальсификации и пропаганду. Кроме того, Facebook обвиняли в негативном воздействии на психику пользователей, поскольку самооценка людей стала напрямую зависеть от лайков и количества подписчиков.

Поэтому Цукерберг был вынужден маневрировать между акционерами, которых нужно убедить, что у компании прекрасные перспективы для роста и развития, и всеми пользователями, обеспокоенными чрезмерным влиянием Facebook на общество и политику.

На сегодняшний день соцсетью пользуются 2,13 миллиарда людей в месяц, при этом 1,4 миллиарда заходят на Facebook ежедневно.

"Мы хотим, чтобы Facebook помогал укреплять связи между людьми, а не превращался в площадку для бессмысленного потребления контента. Поэтому мы внесли изменения, которые позволяют видеть меньше вирусных роликов и больше постов друзей и близких. Теперь люди проводят в Facebook на 50 млн часов меньше, чем ранее. Но, улучшая качество общения, мы делаем нашу компанию сильнее в долгосрочной перспективе", - пояснил Цукерберг.

С финансовой точки зрения сокращение времени пребывания на Facebook никак не навредило компании. Наоборот, в конце прошлого года выручка выросла на 61%, благодаря увеличению числа пользователей смартфонов, пишет The Guardian.

Доходы Facebook превысили $12,7 млрд за квартал. Оптимистичные прогнозы позволили акциям компании вырасти на 1,4% и составить $189,5. Чистая прибыль акционеров составила $ 4,27 млрд ($1,44 на акцию).

Средняя стоимость размещения рекламы поднялась на 43% за квартал, сообщает Reuters. Таким образом, компания Facebook в очередной раз продемонстрировала свое доминирующее положение в области рекламы в социальных сетях.

По данным eMarketer, в этом году Facebook охватит 18,4% мирового цифрового рынка, который оценивают в $226 млрд. Компания уступает только Google, которая на сегодняшний день занимает 31,3% рынка. Также в 2017 году Facebook впервые попала в топ-50 наиболее инновационных компаний мира.