Люди стали проводить гораздо меньше времени в Facebook. Почему Цукерберг этим хвастает
Однако, как уверяет основатель компании Марк Цукерберг на своей странице в Facebook, уклон в сторону более качественного контента помог компании сохранить и даже повысить свой доход.
На ежеквартальном отчете о доходах перед акционерами Цукерберг сделал нечто неслыханное, пишет Business Insider. Он похвастался, что продукт компании стал менее популярным: "Мы внесли в Facebook изменения, которые сократили проведенное в соцсети время на 50 млн часов в сутки".
Такие меры Цукерберг сделал из-за обвинений, которые преследовали компанию весь прошлый год. В частности, именно через Facebook России удалось фальсифицировать выборы в США.
В обвинениях, в частности, говорилось о том, что российские хакеры и спецслужбы размещали в новостной ленте американцев фальсификации и пропаганду. Кроме того, Facebook обвиняли в негативном воздействии на психику пользователей, поскольку самооценка людей стала напрямую зависеть от лайков и количества подписчиков.
Поэтому Цукерберг был вынужден маневрировать между акционерами, которых нужно убедить, что у компании прекрасные перспективы для роста и развития, и всеми пользователями, обеспокоенными чрезмерным влиянием Facebook на общество и политику.
На сегодняшний день соцсетью пользуются 2,13 миллиарда людей в месяц, при этом 1,4 миллиарда заходят на Facebook ежедневно.
"Мы хотим, чтобы Facebook помогал укреплять связи между людьми, а не превращался в площадку для бессмысленного потребления контента. Поэтому мы внесли изменения, которые позволяют видеть меньше вирусных роликов и больше постов друзей и близких. Теперь люди проводят в Facebook на 50 млн часов меньше, чем ранее. Но, улучшая качество общения, мы делаем нашу компанию сильнее в долгосрочной перспективе", - пояснил Цукерберг.
С финансовой точки зрения сокращение времени пребывания на Facebook никак не навредило компании. Наоборот, в конце прошлого года выручка выросла на 61%, благодаря увеличению числа пользователей смартфонов, пишет The Guardian.
Доходы Facebook превысили $12,7 млрд за квартал. Оптимистичные прогнозы позволили акциям компании вырасти на 1,4% и составить $189,5. Чистая прибыль акционеров составила $ 4,27 млрд ($1,44 на акцию).
Средняя стоимость размещения рекламы поднялась на 43% за квартал, сообщает Reuters. Таким образом, компания Facebook в очередной раз продемонстрировала свое доминирующее положение в области рекламы в социальных сетях.
По данным eMarketer, в этом году Facebook охватит 18,4% мирового цифрового рынка, который оценивают в $226 млрд. Компания уступает только Google, которая на сегодняшний день занимает 31,3% рынка. Также в 2017 году Facebook впервые попала в топ-50 наиболее инновационных компаний мира.
- Напомним, Марк Цукерберг анонсировал значительные изменения в Facebook: пользователи будут видеть меньше публикаций от СМИ, и больше постов от своих друзей в соцсети.
- После этого состояние Цукерберга уменьшились на $2,9 млрд, ведь акции компании упали на 3,9%.
- Кроме этого, Facebook будет запрашивать у пользователей о том, каким новостным ресурсам они больше доверяют, и на основе таких опросов будет регулировать новостную ленту.
- Также соцсеть выпустила детский вариант своего мессенджера под названием Messenger Kids. Регистрация в Messenger Kids производится только через аккаунт одного из родителей, поскольку политика Facebook запрещает создание детских страниц.
- А вот бывший вице-президент Facebook Чамати Палихапития вообще заявил, что соцсети "разрушают основы общества", и извинился за участие в создании таких инструментов.
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