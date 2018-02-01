Литва построила на границе с Россией забор за 1,3 млн евро

1 февраля, 2018, 12:37

Литва построила 45-км забор на границе с Калининградской областью России

Об этом сообщает ВВС.

Забор высотой 2 метра обошелся стране в 1,3 млн евро. Несмотря на версии о строительстве забора из-за военной угрозы со стороны России, литовские пограничники объясняют его появление борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой сигарет.

Забор построен там, где нет естественных препятствий, например, рек. Кроме забора на границе установлены камеры слежения, которые стоили большую часть бюджета.

Ранее, в декабре 2017 года Литва и Россия подписали документы о демаркации границы. Литовско-российская граница имеет длину 294,4 км.