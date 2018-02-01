Литва построила на границе с Россией забор за 1,3 млн евро
1 февраля, 2018, 12:37
Литва построила 45-км забор на границе с Калининградской областью России
Об этом сообщает ВВС.
Забор высотой 2 метра обошелся стране в 1,3 млн евро. Несмотря на версии о строительстве забора из-за военной угрозы со стороны России, литовские пограничники объясняют его появление борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой сигарет.
Забор построен там, где нет естественных препятствий, например, рек. Кроме забора на границе установлены камеры слежения, которые стоили большую часть бюджета.
Ранее, в декабре 2017 года Литва и Россия подписали документы о демаркации границы. Литовско-российская граница имеет длину 294,4 км.
- Напомним, Украина строит забор на границе с Россией в рамках проекта "Стена".
- Суд арестовал 7 фигурантов дела о хищении средств проекта "Стена". Еще одному фигуранту, который помог "отмыть" 10 млн грн, сообщено о подозрении.
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